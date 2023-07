Oberndorf: Fest und Gedenkturnier

In der Baumbach-Arena fand am vergangenen Wochenende wieder das legendäre Dürrhäuslfest statt. Am Freitagabend stieg eine Megaparty. Am Samstag begann das Fest mit dem 25. Andreas-Karner-Fußball-Gedenk-Turnier. Das siegreiche Herrenteam, die Jagdgemeinschaft Zeller, durfte den Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Auf den zweiten Platz kickte sich die Mannschaft Gratla, vor den Teams HC Stössing, LP Purgstall und Jumbo Visma Cycling Team.

Erstmals gab es auch wieder einen Damen-Wanderpokal, den die Frauenschaft „Die dichten Trichterbrüder“ für sich reservieren konnte. Weitere bestplatzierte Damen-Teams waren Rad der UGs, Göstling, Mittleres Mostviertel und FSG Vollrausch. Torschützenkönigin wurde Kathi Teufl mit sechs Toren. Am Samstagabend klang der Tag mit der Band Mostviertel Power aus.