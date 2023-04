Ressourcen sind bereits aufgebraucht

Am 6. April dieses Jahres hat Österreich bereits alle natürlichen Ressourcen verbraucht, welche die Erde in einem Jahr generieren kann. Ab dem 7. April leben wir über unsere Verhältnisse. Das Haus der Wildnis in Lunz am See ruft anlässlich des Earth Overshoot Day zu einem sorgsamen Umgang mit Biokapazität auf.

Katharina Pfligl, Leiterin im Haus der Wildnis dazu: „Mit unserer Ausstellung zu den Themen Wildnis, das Netzwerk (Ur)Wald und Stoffkreisläufe weisen wir auf die Grenzen des Planeten hin. Wir zeigen die Zusammenhänge in der Natur und die Vernetzung des Lebens auf. Wenn irgendwo ein Puzzlestück fehlt, hat das Auswirkungen auf das gesamte System. Noch intakte Flächen wie die Buchenurwälder des Wildnisgebietes Dürrenstein-Lassingtal erlangen deshalb besondere Bedeutung. Sie wurden von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt und dürfen sich daher mit dem Grand Canyon, den Galapagosinseln, den Dolomiten oder dem Great Barrier Reef in einer Reihe nennen.“

Zur Feier dieser ausgezeichneten und geschützten Flächen bietet das Haus der Wildnis auch Veranstaltungen an, um für das Thema zu sensibilisieren. So findet anlässlich des Österreichischen Welterbetag am Dienstag, 18. April, um 11 Uhr eine gratis Führung durch die Ausstellung an. Am Freitag, 21. April lädt man zum Kurzvortrag von Wildnis-Expertin Nina Schönemann mit anschließender Filmvorführung der Universum-Produktion „Österreichs Erbe für die Welt – Meisterwerke, Urwälder und Prachtbauten“, die als Koproduktion von RIHA Film und ORF entstanden ist. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung unter info@haus-der-wildnis.at erbeten.

