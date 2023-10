Internationale Fachkräfte erkunden Gaming

Mit der Initiative „Work in Lower Austria“ richtet sich die ecoplus International, eine Tochtergesellschaft von ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, an Fachkräfte, die vom Ausland eine Arbeitsstelle bei einem niederösterreichischen Unternehmen annehmen. ecoplus International unterstützt diese bei Behördenwegen, bei Fragen zur Wohnungssuche oder Kinderbetreuung und organisiert Netzwerktreffen. So soll das Ankommen und Bleiben für die meist jungen Menschen in Niederösterreich erleichtert werden und dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.

Ein Austausch mit der Initiative „Get the Most“, die solche Willkommensservices für die Region Eisenstraße ausbauen und Zuzügler ebenso unterstützen will, liegt da auf der Hand. Nachdem bereits einige Stammtische der „Internationals“ in Wieselburg stattgefunden haben, luden die Initiatoren diesmal gemeinsam zu einem Tagesausflug nach Gaming.

„Zahlreiche namhafte Unternehmen und Global Player sind im Mostviertel zu Hause – die Vernetzung zwischen „Internationals“ und den Menschen in der Region ist uns ein Anliegen. Wir profitieren daher sehr von der Kooperation mit regionalen Initiativen wie „Get the Most“ und freuen uns, nach dieser ersten gemeinsamen Veranstaltung auf die weitere Zusammenarbeit,“ sagt Gabriele Forgues, Geschäftsführerin von ecoplus International.

Nach einer gemeinsamen Erkundungstour auf dem Polzberg machte die Gruppe eine Getränkeverkostung bei Erzbräu und ließ den Tag bei einem regionalen Seiterl ausklingen. „Wir wollen, dass unsere Internationals auch Land und Leute kennenlernen, Niederösterreich, im Besonderen auch das Mostviertel, hat ja landschaftlich, kulturell und hinsichtlich Freizeitaktivitäten viel zu bieten“, ergänzen Serdar Arslan, Expat & Relocation Consultant bei ecoplus International und Margit Fuchsluger von „Get the Most“.

Auf der Website www.get-the-most.at und mittels der Services im „MOST Welcome Center“ können sich Zuzügler, aber auch Unternehmen, Informationen zur Region und zum Onboarding neuer Mitarbeiter holen. Das LEADER-Projekt „Talente für die Region“ wird aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes Niederösterreich kofinanziert.