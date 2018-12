Laufband, Hantel-Training und Kraftbank zählen schon fast zum alten Eisen. Dennoch gehören sie in jedes Fitnessstudio. Thomas Brandl aus Gresten und Wolfgang Heigl aus Ybbsitz (beide 44) wollen aber kein gewöhnliches Fitnessstudio eröffnen. Sondern eines, wo Geräte-, Kraft- und Ausdauertraining mit funktionellem Training kombiniert werden. „Wir sehen großes Potenzial in Gresten für einen richtigen Fitnesspark – den ersten Fitnesspark in Gresten“, strahlen die beiden.

In der Vorwoche haben sie den Mietvertrag für das ehemalige Spar-Areal unterschrieben. Im Frühjahr wird mit dem Umbau auf der 550 m² großen Fläche gestartet. Pünktlich zur Hauptsaison soll im September 2019 eröffnet werden. Bis dahin muss im Gebäude noch viel gemacht werden – etwa Umkleiden, Duschen und Fassade. „Wir haben schon eine grobe Idee, wie wir den Fitnesspark gestalten möchten, Details sind aber noch nicht festgelegt“, erzählen die Sport-Profis. Ein großer Vorteil für alle Trainingsbegeisterten: Parkplätze gleich neben dem Studio gibt es genug.

Mit funktionellem Training sprechen sie modernen Fitnessströmungen wie „Crossfit“, „Calisthenics“ und „Freeletics“ an. „Die Leute arbeiten dabei mit ihrem eigenen Körpergewicht. Für diesen Trend wollen wir auch die Grestner motivieren“, erklärt Thomas Brandl. Unterstützt werden sie dabei von zwei Trainern.

In der Branche sind beide schon alte Hasen. Seit über zehn Jahren arbeiten sie als Fitnesstrainer, 2015 starteten sie als Betreiber von vier Studios unter der Marke „Energy Fitness“. Diesen Namen wollen sie am neuen Standort aber ablegen. „Dem Zeitgeist entsprechend wollen wir mit unserer eigenen Marke arbeiten. Und zwar mit der ‚Einfach Fitness GmbH‘. In dem Namen steckt alles drin, was wir sagen wollen“, sagt Thomas Brandl.