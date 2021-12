Auszeichnung für Gaminger Fotograf Alois Spandl

Eine vorweihnachtliche Überraschung erreichte am Wochenende den Berufsfotografen Alois Spandl: Er räumte in einem internationalen Spitzenfeld einen Gold- und zahlreiche Silber-Preise für seine eingereichte Fotoserie beim New York Photography Award ab. „Ich nehme immer wieder mal an solchen Awards teil, aber es war schon eine besondere Überraschung, als ich am vergangenen Samstag eine Mail mit dem Link zu den Siegerbildern aus meiner Serie erhielt“, sagt der Lackenhofer und NÖN-Fotograf.

Im vergangenen September reichte er insgesamt 24 seiner Werke beim Award ein. Mit dem Bild „Kaiserin Sisi“ in der Kategorie „People Photography - Conceptual“ darf er sich nun Gold-Winner und mit weiteren elf Bildern Silver-Winner nennen. „Eine genauere Auswertung habe ich noch nicht, aber ich freue mich sehr über diese Erfolge, weil ich ja eigentlich als Berufsfotograf meist nicht genügend Zeit zur Aufbereitung von Wettbewerbsbildern verwenden kann“, erklärt Spandl, der sein eigenes Fotostudio in Wieselburg betreibt.

Seine Leistung ist in Anbetracht des internationalen Teilnehmerfeldes besonders herausragend. „Darunter waren nur zwei österreichische Teilnehmer, wobei nur ich als einziger Fachmann unser Land vertreten habe“, sagt Spandl, der auch schon eine Interviewanfrage aus Amerika erhalten hat. „Was sonst noch passieren wird, ich weiß es nicht“, meint er. Vielleicht sind ja seine ausgezeichneten Fotos demnächst in einer Ausstellung zu bewundern.