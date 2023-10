Zeugnis der Familiengeschichte

Eine große Ehrung durch den Österreichischen Bauernbund wurde acht Bründler Familien zuteil: Nach der heiligen Messe am Erntedanksonntag erhielten sie Ehrenurkunden für die Eintragung in das Goldene Ehrenbuch der NÖ Bauernschaft. Die Überreichung nahmen Bauernbund-Präsident Georg Strasser und Ortsbauernbund-Obmann Josef Grubner vor. Bürgermeister Alois Mellmer und Pfarrer Anton Hofmarcher gehörten zu den ersten Gratulanten. Zahlreiche Kirchenbesucher wohnten der Übergabe in der Turnhalle von St. Georgen an der Leys bei. Die Trachtenmusikkapelle begleitete die Feier musikalisch. Eine Eintragung in das Goldene Ehrenbuch ist ein wichtiges historisches Dokument und wird nur an Familien vergeben, die seit mehr als 100 Jahren in direkter Linie auf demselben Hof ansässig sind. Die geehrten Familien sind: Karner, Hof Hub, seit 1755, Zöchling, Hof Holzapfelgrub, seit 1893, König, Hof Geiselgern, seit 1896, Schneck, Hof Mandelberg, seit 1897, Willingshofer, Hof Pretzenberg, seit 1901, Buxhofer, Hof Schuss, seit 1919 und Karner, Hof Diesenberg-Mühl, seit 1920.