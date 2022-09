Ehrenring Aus dem Gemeinderat Purgstall: Fuchs bekommt den „Goldenen“

SPÖ-Ortsparteiobmann und Finanzausschuss-Vorsitzender Sepp Fuchs freut sich über seinen goldenen Ehrenring von der Marktgemeinde. Foto: Karin Katona

E in Ehrenring in Gold glitzert jetzt an der Hand von SPÖ-Obmann Sepp Fuchs.