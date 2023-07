Goldenes Verdienstzeichen an Josef Plank

Mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen der LKÖ gewürdigt wurde der bisherige Präsident der LK Wien, Franz Windisch. Das Goldene Verdienstzeichen zugesprochen bekamen Josef Plank, zuletzt Abteilungsleiter beim Österreichischen Raiffeisenverband, und Erich Schwärzler, bisheriger Obmann der Almwirtschaft Österreich. Das Quartett komplett machte Johannes Fankhauser, Sektionschef im Landwirtschaftsministerium, der von LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger mit dem Silbernen Verdienstzeichen geehrt wurde.

Der 1958 in Reinsberg geborene Josef Plank war unter anderem als Landesrat für Landwirtschaft und Umwelt in Niederösterreich, als Gründungspräsident des Dachverbands Erneuerbare Energie und als Präsident des Österreichischen Biomasseverbands tätig. Außerdem diente er als Generalsekretär in LKÖ und Landwirtschaftsministerium und war zuletzt beim ÖRV als Abteilungsleiter für Wirtschafts-, Agrar- und Europafragen zuständig. Weiter aktiv bleibt er etwa als Vorsitzender des Universitätsrates der Universität für Bodenkultur (BOKU).

Im Bezirk Scheibbs fünf Jahre auch als „politischer Wogenglätter“ tätig

In seinem Heimatbezirk Scheibbs war Josef Plank von 2003 bis 2008 auch ÖVP-Bezirksparteiobmann und führte diese wieder zusammen, nachdem nach den Landtagswahlen 2003 eine Spaltung in zwei Lager gedroht hatte. Denn da hatte Anton Erber den damaligen ÖVP-Bezirksspitzenkandidaten und Bezirksparteiobmann Josef Braunshofer mit einem intensiven Vorzugsstimmenwahlkampf vom ersten Platz verdrängt. „Die Stimmung war extrem emotional aufgeladen. Damals bedurfte es einer Beruhigung der Situation. Daher habe ich dieses Amt vor fünf Jahren übernommen“, schildert Bezirksparteiobmann Josef Plank 2008 bei seinem Abschied aus der Funktion im NÖN-Gespräch.

Über Parteigrenzen hinaus anerkannter Polit-Profi und Experte

„Josef Plank ist nicht nur ein Polit-Profi, sondern ein über alle Parteigrenzen hinaus anerkannter Experte in Zukunftsthemen der Land- und Forstwirtschaft sowie im Bereich der erneuerbaren Energie. Mit umfassendem Fachwissen hat er stets versucht, Strategien und Lösungen für wichtige Herausforderungen der Zukunft zu entwickeln. Er ist in der Agrarbranche ein unverzichtbarer Vordenker und Visionär, der verbindet anstatt zu spalten und bei dem stets Überzeugung und nicht Ideologie spürbar ist“, hob Moosbrugger die Verdienste Planks hervor.