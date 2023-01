Neujahrsempfang in St. Georgen/Leys: „Gemeinschaft ist noch intakt“

Werbung

Moderator Andreas Punz sagte es bei der Eröffnung des Neujahrsempfangs der Gemeinde ganz klar: „Wenn man mit einem Bründler redet, was ihm an seinem Ort am besten gefällt, wird er immer sagen: Es ist die Dorfgemeinschaft. Denn die ist in Bründl noch intakt.“ Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wolle die Gemeinde auch weiter pflegen, sagte Bürgermeister Alois Mellmer. Nicht zuletzt damit, einmal im Jahr allen Bürgern Wertschätzung zu zeigen, die im vergangenen Jahr persönliche Erfolge erreicht oder sich für die Allgemeinheit eingesetzt haben.

