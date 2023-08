Der ESV Wang lud zum Heurigen-Ausflug

Es gehört schon zur Tradition, dass der ESV Union Ladler Wang mit Obmann Stefan Solböck an der Spitze nach einer anstrengenden Frühjahrssaison seine Helferinnen und Helfer zu einem Heurigen-Ausflug einlädt. 28 Mitglieder, die den ESV sportlich oder tatkräftig bei den Heimveranstaltungen unterstützt haben, sind heuer der Einladung gefolgt. Einige kamen mit dem Rad, der Rest mit Fahrgemeinschaften zum Heurigen-Lokal der Familie Resch-Bauer in Perbersdorf. Es war wieder ein gemütlicher Samstagnachmittag bei Speis und Trank. „Jetzt starten wir wieder mit vollem Elan in die Sommer- und Herbstsaison“, freut sich Solböck.