Ein Live-Konzert wie früher .

Strahlende Gesichter bei Klaus Moser und Herbert Aigner vom Kulturverein Kultur in Bodensdorf 8. Am Ostersonntag gab es im Kulturhof Aigner in Bodensdorf (Wieselburg-Land) endlich wieder einmal ein Konzert „so wie früher in Vorpandemiezeiten“.