Mostviertler Hoferlebnisse bei Bio-Bauern im Erlauftal und Ybbstal

Beim Biohof Ebenbauer in Windhag steht die Veranstaltung am Dienstag, 4. Juli, unter dem Titel „Die rohe Kraft der Milch“. „Die Gäste dürfen sich beim Handmelken versuchen und werden miterleben, wie aus der Rohmilch Butter wird. Und nebenbei genießen wir den Ausblick zum Sonntagberg und in die Ybbstaler Alpen“, berichtet Angelika Wagner. Am 11. Juli öffnet der Biohof Mitterholz in Waidhofen seine Pforten, am 18. Juli gibt es im Biohof Steg in Gresten-Land „Brot und Most – a guate Kost“.

Erfolgreich gestartet ist das neue kulinarische Format „Genuss in Gemeinschaft“ Anfang Juni beim Trialhof Schaureith in Lunz am See. „Es geht uns darum, dass jeder Gast selbst mitanpacken und vieles ausprobieren kann. Vor allem wollen wir einander begegnen, egal ob Jung oder Alt, egal ob Urlauberfamilie oder Einheimische“, berichtet Ideengeber Toni Kofler.

Die Veranstaltungsreihe „Genuss in Gemeinschaft – Mostviertler Hoferlebnisse“ findet im Rahmen eines nationalen Kooperationsprojekts statt, das mit Mitteln der Europäischen Union, des Bundes und der Länder unterstützt wird. Bei Vermarktung und Buchung wird die BioRegion Eisenstraße von Mostviertel Tourismus und Ybbstaler Alpen unterstützt. Die Buchung ist online sowie direkt beim jeweiligen Biohof möglich.