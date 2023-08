Brauerei Wieselburg: Von CO2-neutraler Produktion bis Riesen-Grafitti

Rund eine Million Hektoliter Bier produzieren die rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Brau Union am traditionsreichen Brauerei-Standort Wieselburg pro Jahr. Bis 2025 soll diese Bier-Produktion CO2-neutral vonstatten gehen. „Als Brau Union Österreich wollen wir bis 2040 die gesamte Wertschöpfungskette CO2-neutral gestalten. Der Standort Wieselburg ist einer unserer Vorreiter und setzt damit auch ein starkes Zeichen für den Standort selbst und die Region“, erklärt Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs & ESG Sustainability bei der Brau Union Österreich, die im Vorfeld des internationalen Tages des Bieres am 4. August auch die Tradition des Standortes Wieselburg hervorhebt: „Hier wird seit 1770 Wieselburger Bier gebraut – und das mit Wissen, Sorgfalt und großer Leidenschaft. Diesen Lauf der Brau- und Bier-Geschichte sowie der Bierkultur kann man im Brauereimuseum, das im November 2022 neu gestaltet wurde, nachgehen“, schildert Straka.

Aber in Wieselburg ist man nicht nur stolz auf die lange Tradition des Standortes. Braumeister Christian Huber freut es ganz besonders, dass man dank Innovationen und Investitionen viel zur regionalen Wertschöpfung und Stärkung des Standortes beiträgt. Regional verankert seien auch die 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum allergrößten Teil in einem Umkreis von rund 20 Kilometern wohnen. Die regionale Wertschöpfung geht aber weiter. „Wir arbeiten mit regionalen Dienstleistern – vom Elektriker, über den Tischler bis hin zum Bäcker – zusammen. Die Treber, die eiweißreichen natürlichen Überreste aus der Bierproduktion, werden von Landwirten aus der Umgebung abgeholt und als hochwertiges Tierfutter verwendet“, erklärt Huber.

Bis zu 48.000 Einwegflaschen können auf der Abfüllanlage in der Brauerei Wieselburg pro Stunde gefüllt werden. Foto: Christian Eplinger

Die Brauerei Wieselburg ruht sich aber nicht auf den Lorbeeren ihrer langen Tradition aus, sondern ist auch heute vorne dabei, wenn es um Kooperationen und Innovationen geht. Bei den Kooperationen kommt auch der soziale Aspekt nicht zu kurz. So gibt es seit Kurzem eine Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Niederösterreich bei der Aufbereitung gebrauchter Schankanlagen. Seit einigen Jahren wickelt man über die Firma SBS Purgstall, die Langzeitarbeitslose bei der Wiedereingliederung unterstützt, schon die Reparatur der Bügelflaschen ab.

Aufseiten der Produktion hat Wieselburg mit der ersten modernen Entalkoholisierungsanlage im Heineken-Konzern gepunktet, mit der man 0,0 Prozent-Alkohol-Biere entwickelt hat. Den Erfolg bekam man erst jüngst präsentiert: Das Wieselburger 0,0 Prozent belegte beim Falstaff-Ranking den ersten Platz in der Kategorie „alkoholfreies Bier“.

Noch mehr Innovationskraft entwickelt die Brauerei Wieselburg seit vielen Jahren beim Thema Umweltschutz. „Diesen Prozess in Richtung CO2-neutraler Produktion haben wir bereits vor zehn Jahren gestartet. So lange gibt es schon die Kooperation mit der benachbarten Firma Wibeba-Holz, deren natürliche Abwärme wir für den Brauprozess nützen. Damit können wir rund 50 Prozent unseres thermischen Energiebedarfs decken“, erklärt Christian Huber. Dieser Anteil soll im nächsten Jahr auf 75 Prozent erhöht werden. Denn Wibeba plant ein neues Heizwerk. Die ersten Rohre für dieses Projekt sind schon verlegt. Bis Herbst 2024 soll die erweiterte Fernwärmekoppelung laufen.

Modernisierung des Wasserkraftwerkes in Planung

Bereits 2021 hat man mit der Errichtung einer 200 kWp-Photovoltaikanlage auf den Dächern der Brauerei auch die eigene Strombilanz verbessert. Aktuell erzielt man fünf Prozent der benötigten Strommenge von der PV-Anlage. Weitere 20 Prozent kommen vom firmeneigenen Wasserkraftwerk. Da findet gerade eine Überprüfung und Machbarkeitsstudie zwecks Verbesserung und Modernisierung statt. Die Wehranlage an der Erlauf gibt es seit 1897, 1997 wurde sie nach dem Hochwasser erneuert. Nun soll auch die Turbine im Krafthaus erneuert werden. „Wenn wir gleichzeitig auch den Wehrkanal verbreitern, könnten wir die Leistung verdoppeln und so insgesamt rund 45 Prozent unseres Strombedarfes abdecken“, rechnet Huber vor. Allerdings hat die Sache noch einen Haken: Die Wehranlage samt Wehrkanal liegt im Natura 2000-Gebiet. „Hier stehen wir gerade im Kontakt mit den Behörden, was mach- und umsetzbar ist“, hofft Huber auf eine Entscheidung noch in diesem Herbst.

Neuer Kessel produziert bis zu 1.000 Tonnen Dampf pro Stunde

Schon früher in Betrieb gehen wird die jüngste 1,3 Millionen Euro teure Investition: der neue zweite Kessel. Dieser ersetzt den seit 50 Jahre bestehenden alten Kessel und ist mit einem Spezialbrenner für kombinierten Brennstoff Bioethanol und Erdgas im ersten Entwicklungsschritt ausgebaut. Zum späteren Zeitpunkt kann auf Bioethanol und Biogas umgestellt werden. „Wir arbeiten gerade daran, Bioethanol aus der Entalkoholisierungsanlage von Bieren für die Generierung von Energie zu verwenden, und gleichzeitig läuft ein Projekt zur Abtrennung von Proteinen und Fasern der Trebern und Biogasgewinnung aus den Fasern. Und auch an der zukünftigen Erzeugung von Biogas aus Abwasser im Zuge der Anpassung der derzeitigen Abwasservorbehandlung wird gearbeitet. Parallel dazu sind wir als Partner im Projekt der geplanten Biogasanlage von Hubert Seiringer mit im Boot. Also auf diesem Bereich könnte sich in den nächsten ein bis zwei Jahren noch sehr viel auftun“, schildert Christian Huber, der Biogas als künftige Alternative für Erdgas ansieht.

Neue Werbekampagne für Wieselburger Bier

Parallel zu allen Umweltinitiativen setzt Brau Union für das Wieselburger Bier mit einer neuen Werbekampagne ein sichtbares Zeichen. „Wir setzten hier ein Zeichen für etwas, das heutzutage oft vergessen wird: das analoge Leben ohne Bildschirm und Digitalität“, erklärt Gabriela Maria Straka. Mit Aussagen auf 16-Bogen-Plakaten wie „In die Augen schauen geht auch ohne Screen dazwischen“ wirbt Wieselburger dafür, im Hier und Jetzt zu genießen und die Online-Welt zugunsten echter Kontakte zumindest temporär zu verlassen.

Auch am Brauereigebäude selbst ist dies seit Kurzem sichtbar. Dort, wo früher das Wieselburger Bier-Logo geprangt ist, hängt nun ein 14,5 mal 15 Meter großes Graffiti-Kunstwerk. „Die geilste Auflösung hat immer noch das Leben“, ist dort zu lesen. Die Kampagne selbst sowie auch das überdimensionale Graffiti hat das HFA Studio aus Wien mit Charlie Scheichenost an der Spitze umgesetzt. „Es war für uns irgendwie wieder was Neues, galt es doch, eine analoge Kampagne zu digitalisieren und dann auch wieder analog umzusetzen“, schildert Scheichenost. Er selbst zeichnet gemeinsam mit seinen zwei Kompagnons Fabian Dankl und Leo-Constantin Scheichenost auch für das überdimensionale Graffiti in 30 Meter Höhe am Brauerei-Silo verantwortlich.

Charlie Scheichenost ist einer der drei Masterminds vom HFA-Studio in Wien, die die neue Markenkampagne vom Wieselburger Bier mitdesigned haben und auch das 14,5 mal 15 Meter große Graffiti am Brauerei-Silo in Wieselburg angebracht haben. Foto: Christian Eplinger