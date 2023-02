Goldcoup in Scheibbs: Täter gefasst

Nach zweieinhalb Jahren freuen sich die Scheibbser Tatortermittler und das Landeskriminalamt NÖ über einen Fahndungserfolg. Am 31. August 2020 war eine bislang unbekannte Tätergruppe in ein Einfamilienhaus in Scheibbs eingestiegen und hatte dort Golddukaten, Silbermünzen, Bargeld, Goldbarren und eine goldene Füllfeder im Gesamtwert von 46.000 Euro gestohlen. Die Tatortermittler konnten damals aber Blutspuren am Tatort sicherstellen, weil eine Terrassentüre eingeschlagen wurde.

Wie der Kurier in seiner Samstagsausgabe jetzt berichtete und die Landespolizeidirektion auf NÖN-Anfrage bestätigte, konnte am 31. Dezember ein 22-jähriger Chilene auf einem Flughafen in Frankreich festgenommen werden. „Die Auslieferung erfolgte am 18. Jänner. Der mutmaßliche Täter zeigt sich teilweise geständig und wartet nun in der Justizanstalt St. Pölten auf seine Verhandlung“, erläutert Polizei-Pressesprecher Raimund Schweigerlehner. Nach möglichen Mittätern wird aktuell noch gefahndet.

