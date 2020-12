Einstimmig für Skifahren am Ötscher .

In der Sitzung der Gesellschafter des Skigebietes Ötscher/Lackenhof von heute Vormittag wurde einstimmig der Start in die Wintersaison am 24. Dezember beschlossen. „Der Beschluss der Bundesregierung von dieser Woche gibt uns die notwendige Planungssicherheit, daher werden die Vorbereitungsarbeiten für den Start zu Weihnachten wie geplant fortgesetzt. Unsere Kunden können sich schon jetzt auf ein perfektes Skierlebnis freuen, der Ötscher wird bereit sein“, freuen sich die Geschäftsführer Rainer Rohregger und Markus Redl.