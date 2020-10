Neue Tracht: Modern, mutig und individuell angepasst .

Eine alltagstaugliche, junge Linie der Eisenstraße-Tracht zu entwerfen - mit dieser Aufgabe hat sich der Verein Eisenstraße Niederösterreich zu Jahresbeginn 2020 an Trachtendesigner der Region gewendet. Christa Steinauer, die Designerin von Freiwild aus Waidhofen an der Ybbs, hat mit ihren Entwürfen Jury und Vorstand begeistert. Am vergangenen Dienstag wurde die neue Linie in der frisch gestalteten Begegnungszone im Purgstaller Ortszentrum vorgestellt. Erhältlich sind Dirndl, Kleid, Janker, Lederhose und Co. im Atelier von Freiwild Design in Waidhofen an der Ybbs.