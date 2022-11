Neuerscheinung: Schmied Sepp Eybl in Buchform

Werbung

Auf Initiative des Unternehmers Thomas Welser hat der Autor Josef Neumayr den urgewaltigen Schmied getroffen und seine spannenden, unverfälschten Ansichten zum Leben aufgezeichnet. „Sepp hat was zu erzählen, er schöpft aus einem vollen Leben“, berichtet Neumayr. Das Leben und Wirken von Sepp Eybl wird in kurzen Episoden vermittelt und in kulturhistorische Hintergründe aus der Eisenstraße eingebettet – begleitet von packenden Bildern, die quer übers Jahresrund aufgenommen werden, etwa inmitten von Feuer und Funken. Die öffentliche Buchpräsentation findet am Donnerstag, 30. November, um 19 Uhr im FeRRUM Ybbsitz statt. Sepp Eybl wird Kostproben aus dem Buch zum Besten geben, Martin Ortner wird den Abend musikalisch umrahmen. Der Eintritt ist frei.

Das Buch umfasst 156 Seiten und wird vom Verein Eisenstraße NÖ herausgegeben. Nach der Präsentation wird es im regionalen Buchhandel erhältlich sein. Das Projekt wurde vom Land NÖ und der Marktgemeinde Ybbsitz unterstützt.

