„Get the Most“ ermöglicht einfache Jobsuche im Erlauftal und Ybbstal

Träger von „Get the Most“ ist der Regionalentwicklungsverein Eisenstraße Niederösterreich gemeinsam mit der Kleinregion Ybbstal und dem beta campus in Waidhofen an der Ybbs. Das LEADER-Projekt wird aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes Niederösterreich kofinanziert. Das Gewinnen und Halten von jungen, qualifizierten Talenten ist das Ziel von „Get the Most“. „Auf der Webplattform möchten wir einen Überblick über unsere Region als Lebens- und Wirtschaftsraum geben. Job- und Wohnmöglichkeiten sind dabei ein wichtiger Bestandteil“, berichtet Eisenstraße-Obmann Werner Krammer.

Stöbern nach offenen Stellen und Bildungseinrichtungen

Unter www.get-the-most.at kann man auf einer Landkarte oder via Listenansicht nach Jobs stöbern und diese nach Gemeinden oder Branchen filtern. Aber auch „sanfte Standortfaktoren“ wie Kultur- und Naturangebote und Bildungseinrichtungen werden auf dieser Website vorgestellt. Als Anlaufstelle soll sich auch das „Welcome Center“ im beta campus etablieren. Die Job-Inserate werden mithilfe der Technologie von METAJob jeden Tag automatisch erneuert. Abgefragt werden regionale und nationale Jobportale ebenso wie Firmen-Websites.

