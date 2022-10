Filmchronisten in Gaming und Göstling unterwegs

An den vergangenen beiden Wochenenden war das Filmchronisten-Team der Eisenstraße Niederösterreich erneut in der Region unterwegs. Das Mobilstudio-Team rund um Ernst Kieninger und Josef Reisinger machte Halt in Gaming und in Göstling, um interessante Geschichten, Ideen und historisches Film- und Fotomaterial für dokumentarische Kurzfilme zu sammeln. „Der Besucherandrang war äußerst erfreulich. Es waren sehr viele interessierte Besucher im mobilen Filmstudio vor Ort. Es sind tolle Ideen für die Kurzfilme entstanden“, freuten sich die beiden Bürgermeister Renate Rakwetz (Gaming) und Fritz Fahrnberger (Göstling).

Es wurden bereits vor Ort im Mobilstudio zahlreiche alte Fotoalben, bisher unbekannte Kurzfilme und persönliche Aufzeichnungen übergegeben. Auch zahlreiche Kontakte konnten geknüpft werden. Das Eisenstraße-Projektteam wird zudem auf das bereits bestehende Filmmaterial der Topothek in Gaming zurückgreifen und kann auch das private Foto- und Filmarchiv von Georg Perschl aus Göstling an der Ybbs nutzen. „In Göstling an der Ybbs waren wir auch bei einigen Leute und historischen Gebäuden bereits vor Ort“, erklärt Projektleiter Ernst Kieninger.

Die Dreharbeiten starten im Frühjahr 2023, die Filme werden in eigenen Kinopräsentationen vorgeführt und dauerhaft unter www.filmchronisten.at zugänglich gemacht. Der Ideenfundus in Gaming reichte vom alten Kino über Hammerwerke und Herrenhäuser bis hin zur Ortschaft Nestelberg oder den „Egger Buam“. In der Gemeinde Göstling wurden unter anderem die Themen Holzknechtleben, Skifahrer-Dynastien, die Göstlinger Almen und alte Höfe sowie die Goldhauben genannt.

Zwei Mal gastieren die „Filmchronisten“ mit ihrem elektrisch betriebenen Bus heuer noch in der Region: am 28. und 29. Oktober am Rathausplatz in der Stadtgemeinde Scheibbs und am 4. und 5. November in Lunz am See.

Das LEADER-Projekt „Filmchronisten“ wird gemeinsam mit der Nachbarregion Mostviertel-Mitte durchgeführt und von der Europäischen Union und dem Land Niederösterreich gefördert.

Webtipp:

www.filmchronisten.at

Die weiteren Filmchronisten-Termine in der LEADER-Region Eisenstraße:

Scheibbs, Rathausplatz:

Freitag, 28. Oktober, 9 bis 17 Uhr

Samstag, 29. Oktober, 9 bis 12 Uhr

Lunz am See, Parkplatz Ortszentrum/Haus der Wildnis:

Freitag, 4. November, 9 bis 17 Uhr

Samstag, 5. November, 9 bis 12 Uhr

