Tourismusworkshop: Die Marke „Mostviertel“ entwickeln

Sie berät Weltstädte wie München und leitete erfolgreich die Organisation „Südtirol Marketing“: In der Vorwoche war die Südtiroler Markenexpertin Greti Ladurner in der Region Eisenstraße Niederösterreich zu Gast und arbeitete mit Vertretern aus Tourismus und Regionalentwicklung am touristischen Marketing. In einem zweitägigen Workshop im Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen an der Ybbs identifizierten die Touristiker Spitzenleistungen und erarbeiteten Vorschläge, wie die Marke Mostviertel mit ihrer Kernaussage „Das volle Leben entdecken“ in den Angeboten im Ybbstal und Erlauftal noch besser erlebbar gemacht werden kann.

Im Rahmen der Workshopreihe machte sich Greti Ladurner auch vor Ort ein Bild von der Region. Auf dem Besuchsprogramm standen das Haus der Wildnis und das Hotel Refugium Lunz, das im April eröffnen wird, ebenso wie die Firma Welser Profile und das Francisco Josephinum in Wieselburg.

