Elektromobiliät „Emil Lunz“ sucht Mitglieder

Foto: Gemeinde Lunz am See

D er Vorstand des neu gegründeten Vereins hat sich formiert. Damit die „Emil“-Familie in Lunz am See noch mehr Mitglieder bekommt, gibt es am 20. Juli einen Infoabend für die Bürger.

„Die Vorstandsmitglieder im Verein stehen jetzt fest“, erklärt Intitiator und Vereinsobmann Johann Strohmayer. Nun geht es daran, so viele Mitglieder wie möglich für den geplanten Fahrtendienst „Emil“ zu gewinnen. Dazu wird es am Donnerstag, 20. Juli, um 19.30 Uhr in der Bibliothek einen Infoabend für die Lunzer geben. Einige Details hat Strohmayer aber bei der jüngsten Gemeinderatssitzung schon verraten. So wird Emil ab Herbst dieses Jahres immer Montag bis Freitag, von 7.30 bis 18.30 Uhr auf Bestellung im Pfarrgemeindegebiet von Lunz unterwegs sein. „Am Wochenende fährt Emil nicht, man kann sich aber das E-Auto, das in der Tiefparkgarage vom Haus der Wildnis seinen Standplatz hat, ausleihen“, meint der Vizebürgermeister. Das gilt natürlich nur für Mitglieder des Vereins. Um ein solches zu werden, braucht es nicht viel. Mit 25 Euro pro Jahr ist man dabei. Danach kostet die Fahrt im Ortsgebiet für Erwachsene 1,80 Euro, für Kinder 1,50 Euro. Außerhalb des Ortsgebiets bezahlt man für den Bringservice 4,50 Euro und die Fahrt nach Scheibbs kostet 7 Euro. „Die Preise sind so gewählt, dass wir keine Konkurrenz zum öffentlichen Verkehr darstellen, denn das dürfen wir nämlich nicht sein“, informiert der Vize. Er sieht im Bringservice vor allem den Vorteil, dass die Vereinsmitglieder zu flexiblen Zeiten und von zu Hause abgeholt werden. „Emil übernimmt keine Krankentransporte“, stellt Strohmayer klar. Außerdem dürfen Kinder bis sechs Jahren nur in Begleitung der Eltern transportiert werden. Bei den 6- bis 15-Jährigen muss die Fahrtenbestellung von den Eltern aus getätigt werden. Unterstützung erhält das parteiübergreifende Projekt auch von der Pfarre, bereits gefundenen Sponsoren und der Gemeinde. Die Gemeinde wird die Stromkosten für das E-Auto übernehmen und rund 3.000 Euro jährlich in das Projekt investieren.