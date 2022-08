Purgstaller Pfarrteam: Abschied und Neubeginn

Werbung

Emotionale Momente in den Heiligen Messen am vergangenen Samstag und Sonntag: Pfarrer Franz Kronister und Diakon Peter Leichtfried verlautbarten einige Veränderungen im Pfarrteam.

Kaplan Josef hat seine dreijährige Ausbildung in der Pfarre beendet und geht als Kaplan in die Pfarre St. Pölten und Viehofen. In seiner Rede dankte er den Purgstallern für ihre Offenheit und die freundliche Aufnahme. Pfarrer Franz Kronister sei für ihn „Vater, Lehrer und Freund“ gewesen. Zum Abschied überreichte ihm dieser eine Erinnerung an das Mostviertel, einen echten Mostviertler Hut. Pastoralassistentin Hemma Putschögl hat in Purgstall ihre Ausbildung beendet. Sie führt ihr beruflicher Weg weiter in die Pfarre Steinakirchen. Sie bedankte sich besonders bei Diakon Peter Leichtfried für seinen Rat und seine Begleitung. Als Pfarrhelferin wird die Steinakirchnerin Doris Sturmer ein „Schnupperjahr“ in der Pfarre absolvieren.

Auch an der Orgel gibt es einen Neuzugang: Andreas Karner ist mit seiner Frau von St. Georgen an der Leys nach Purgstall gezogen und wird nun in der Pfarrkirche auf der Orgelempore sitzen. Zum „Silbernen Jubiläum“ gratulierte Pfarrer Kronister der ehemaligen Pastoralassistentin Monika Liedler. Ein besonderer Dank geht an Eva Maria Butter, die als Deutschlehrerin den Kaplänen aus Indien Intensivunterricht gibt. Ihr neuer Schüler, Kaplan Thomas, trifft in Kürze aus Indien ein.

