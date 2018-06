„Josie“ feierte in Neubruck ihren Abschied .

Nach 43 Jahren als Kindergartenpädagogin und 40 Jahren Personalvertretung feierte Josefa Pointner am Dienstagabend in der Gastwirtschaft im Schloss Neubruck mit ihren Kolleginnen sowie einigen Ehrengästen ihren Abschied.

Mit Oktober geht die Leiterin des Kindergartens Gresten-Land, Bezirksvorsitzende der Dienststellen-Personal-Vertretung (DPV) in Pension sowie Präsidiums- und Landesvorstandsmitglied der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Niederösterreich in Pension.

Bei der Dienststellenversammlung am Dienstag wurde Manuela Enengl, die bisherige Stellvertreterin, zu ihrer Nachfolgerin als Personalvertreterin gewählt. Bei der Abschiedsfeier führte sie schon Regie. Im Mittelpunkt stand aber „Josie“, wie sie liebevoll von allen Kolleginnen und Wegbegleitern genannt wird.

In der kommenden Printausgabe der NÖN lest ihr wie sich der neue Dienststellenausschuss zusammensetzt, wie sich Josefa Pointner von ihren Kolleginnen und Wegbegleitern sowie diese von „ihrer Josie“ verabschiedeten und wieso es am Schluss hieß: „Herzlich Willkommen“.