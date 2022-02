Bezirk Scheibbs: 2.850 Zähler zum Tauschen

Es ist das Gebot der Stunde: Alle möchten Energie sparen und intelligente Lösungen gegen den weltweiten Klimawandel ergreifen. Daher hat die Europäische Union vorgesehen, dass alle Kundenanlagen mit neuen Stromzählern ausgestattet werden sollen. Die seit hundert Jahren gebräuchlichen Zähler haben ausgedient. „Die neuen Smart Meter sind ein wichtiger Schritt in die Energiezukunft“, erläutert Karl Peter vom Netz NÖ Service Center Scheibbs. „Sie sind die Basis für intelligente Stromnetze. Verbrauchsdaten können im Webportal mitverfolgt und analysiert werden“, sagt Peter.

Nun startet auch in Scheibbs das Umrüsten auf die neuen Smart Meter. Ab Ende Februar werden rund 2.850 Zähler getauscht. „Der Tausch eines Zählers dauert durchschnittlich 20 Minuten“, weiß Karl Peter. Die Monteure der Netz NÖ erkennt man in der Regel am Dienstauto und der Dienstbekleidung. Manchmal helfen auch lokale Monteure aus, um diese vielen Zähler zu tauschen. „Alle für uns tätigen Monteure tragen gut sichtbare Ausweise“, erklärt Karl Peter. „Die Kunden werden außerdem zeitnah mittels persönlichem Kundenbrief über den Zählertausch sowie über die allgemeinen Aspekte der Smart-Meter-Einführung informiert.“

