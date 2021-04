Seit 1770 braut man in Wieselburg traditionelle Bierspezialitäten. Die Brauerei, in der edle Bierspezialitäten wie das Wieselburger Stammbräu, Gold, Spezial sowie das Schwarzbier gebraut werden, ist seit Jahrhunderten in der Region verankert und nimmt die Verantwortung für Menschen sehr ernst: als wichtiger Arbeitgeber der Region, durch regionales Engagement und nachhaltiges Wirtschaften. Aktuell sind rund 220 Mitarbeiter am Standort Wieselburg beschäftigt. Jährlich werden hier über 1 Million Hektoliter Bier gebraut.

Für das nachhaltige Fernwärmeprojekt in Kooperation mit der benachbarten Firma Wibeba Holz wurde die Brauerei, die international zu den effizientesten in puncto Energie- und Wasserbedarf zählt, sogar mit dem Energy Globe 2015 in Niederösterreich ausgezeichnet.