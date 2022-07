Neues Heizwerk in Lunz am See

Werbung Tipp Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Die Nahwärmegenossenschaft beabsichtigt den Neubau eines Fernheizwerkes und den weiteren Ausbau des Leitungsnetzes.

Bereits jetzt wird von der Volksschule aus, hier steht bereits seit 2003 eine Kesselanlage, die Schule und das Amon- sowie das Vereinshaus mit Fernwärmeenergie versorgt. „Wir kommen damit aber an unsere Leistungsgrenze“, erklärt Karl Pechhacker. Denn auch das Kaufhaus Huber und das neue Hotel Refugium haben bereits Verträge unterschrieben.

Nun plant die Neun-Mann-Genossenschaft gemeinsam mit der Lunzberg-Genossenschaft den Bau eines neuen größeren Heizwerkes an einem neuen Standort, außerhalb des Ortszentrums, bei der Umfahrungsbücke in Richtung Bodingbach mit einer eigenen geplanten Abfahrt von der B25.

Um das Interesse der Bürger auszuloten, fand am Freitagabend eine Informationsveranstaltung im Zellerhof statt. „Wir haben hier in der Region mehr als genug Hackgut zur Verfügung und können so saubere Energie zu vernünftigen Preisen für die Lunzer zur Verfügung stellen“, betont Pechhacker.

Konzeptersteller und Planer Martin Ringhofer informierte danach über die Vorteile und die Kosten sowie Fördermöglichkeiten für den einzelnen Haushalt. „Dabei übernehmen wir sämtliche Grabungsarbeiten bis zum Haus und auch die Installierung, Wartung und das Service der Anlage. Zudem versichern wir die ganzjährige Versorgung bei stabilen und kalkulierbaren Betriebs- und Energiekosten.“ Zudem gibt es für die CO2-neutrale Heizung aktuell Fördermöglichkeiten. „So kostet die Umrüstung und der Anschluss für ein Einfamilienhaus, das 15 kW verbraucht, abzüglich der ‚Raus aus Öl und Gas‘-Förderungen von Land und Bund im Schnitt 5.700 Euro“, erklärt Ringhofer.

Nähere Informationen zum geplanten Projekt — das bereits im nächsten Jahr in Betrieb gehen könnte — sowie den Anschlusskosten und den Tarifen zu den laufenden Kosten sind auf der Gemeindehomepage (www.lunz.at) für Interessenten ersichtlich. „Wir sind natürlich jederzeit gerne bereit, auf ein persönliches Beratungsgespräch vorbeizukommen, um den Umstellungsplan für den einzelnen Haushalt genau zu ermitteln“, meint Pechhacker.

Eine Anmeldung dafür ist noch bis Ende September möglich.

