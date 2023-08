Wie die Schwammerl aus dem Boden

Die Erneuerbare Energiegemeinschaft Randegg ist aktuell der Vorreiter im Scheibbser Bezirk. Am 12. Juni fand die Gründungsversammlung statt. Obmann ist Geschäftsführender Gemeinderat Manfred Wieser, sein Stellvertreter Engelbert Buber, seines Zeichens Obmann der Fernwärmegenossenschaft Randegg. Die Gemeinde Randegg und die Fernwärmegenossenschaft sind auch die Gründungsmitglieder der EEG Randegg. Dazu kommen mit Andreas Kirchleitner, der mit seinem Unternehmen ConPlusUltra auch die Abwicklung für die EEG durchführt, Johann Wurzenberger und Jürgen Schornsteiner noch drei Private. Seit 1. Juli ist die EEG Randegg auch operativ tätig. Bis Ende September läuft die Testphase, dann will sich die EEG Randegg für die Bevölkerung öffnen.

„Derzeit produzieren wir alleine mit unseren bestehenden Photovoltaikanlagen auf den Gemeindegebäuden sowie bei der Fernwärme rund 170 kWp. Rund 30 Prozent davon nutzen wir aktuell selbst, der Rest wird als Überschuss ins Netz eingespeist. Aktuell liegt unser Einkaufspreis bei 15 Cent pro Kilowattstunde, der Verkaufspreis bei 18 Cent“, rechnet EEG-Kassier und Amtsleiter von Randegg Jürgen Gamsjäger vor. Laut Gamsjäger wird es nun auch wichtig werden, die Steuerungstechniken auf die EEG abzustimmen: „Wir müssen dann Strom verbrauchen, wenn wir ihn produzieren - sprich vor allem tagsüber, wenn die PV-Anlagen die höchsten Leistungen erzielen.“

InRegion plant zwei Vereine

Schauplatzwechsel in den Norden des Bezirks. In der InRegion Wieselburg, Wieselburg-Land, Petzenkirchen und Bergland steht die Gründung von gleich zwei Erneuerbaren Energiegemeinschaften unmittelbar bevor. Am 9. August sollen die beiden konstituierenden Gründungsversammlungen der EEG-Vereine InRegion Nord (Petzenkirchen und Bergland) sowie InRegion Süd (Wieselburg-Land und Wieselburg) stattfinden. Dabei bringen die vier Gemeinden ihre öffentlichen Photovoltaik-Anlagen in die jeweilige EEG ein. Gründungsmitglieder sind auch die beiden Volksschulgemeinden Wieselburg und Petzenkirchen, die Mittelschulgemeinde Wieselburg, der Gemeindeabwasserverband Wieselburg sowie die Kommunal Aktiv Gemeinde Wieselburg-Land GmbH.

Aktuell liegt der Eigenversorgungsgrad laut Berechnungen von Thomas Nacht von der Firma „4ward Energy“ bei der EEG InRegion Süd bei 24 Prozent und bei der EEG InRegion Nord bei 13 Prozent. „Ziel ist es, diesen Eigenversorgungsgrad sukzessive zu steigern. Das wird uns einerseits durch weiteren Ausbau der Photovoltaikanlagen auf den Schul- und Gemeindegebäuden sowie am Dach des Feuerwehrgebäudes und bei der Kläranlage gelingen und andererseits, da wir mit Hannes Taubinger auch eine Partnerschaft mit einem örtlichen Energieerzeuger eingehen. Hannes Taubingers Wasserkraftwerk bringt auch dann eine Leistung in die EEG ein, wenn von den Photovoltaikanlagen nichts kommt - sprich auch in der Nacht. Und das ist wichtig, vor allem so lange die Speicherfrage zu einem vernünftigen Preis noch nicht geklärt ist“, erklärt Bürgermeister Karl Gerstl, der Obmann der EEG InRegion Süd werden wird.

Hannes Taubinger selbst, der in Bergland ja auch Gemeinderat ist, wird der EEG InRegion Nord als Vorstandsmitglied angehören und sieht seine Rolle hier vor allem aus Gemeindesicht. „Eine EEG kann vor allem aus Gemeindesicht sehr viel bringen und macht Sinn. Daher bringen wir uns da in welcher Form auch immer ein“, sagt Taubinger gegenüber der NÖN.

Dass die Speicherung eines der zentralen Themen für die EEGs werden wird, ist Wieselburgs Bürgermeister Josef Leitner überzeugt. „Laut Berechnungen von Thomas Nacht brauchen wir in der EEG Süd 1 Million Kilowattstunden pro Jahr, erzeugen aber 2,7 Millionen Kilowattstunden. Nur können wir diese untertags produzierte Kapazität nicht speichern. Bei der EEG Nord benötigen wir vor allem durch den Betrieb der Kläranlage 1,7 Millionen Kilowattstunden, produzieren aber noch deutlich weniger als bei der EEG Süd. Die spannende Frage bleibt trotzdem, was mit dem Überschuss geschieht und wo wir den einspeisen. Das müssen die künftigen Vorstände genauso noch festlegen wie den internen Verrechnungspreis“, weiß Leitner.

Dass in der InRegion zwei eigenständige Vereine notwendig sind, bedingt die Tatsache, dass eine regionale EEG nur im Einzugsgebiet eines Umspannwerkes errichtet werden darf. Während der Großteil von der EEG Nord aber am Umspannwerk in Erlauf hängt, hängt der Großteil der EEG Süd am Umspannwerk Mühling. Dass beide Umspannwerke der Netz NÖ gehören, tut dabei nichts zur Sache. Fix ist allerdings, dass sich die Gemeinden ein Drittel der Netzkosten durch die Gründung der EEGs ersparen.

Im ersten Schritt sind keine Privatpersonen in die beiden EEGs eingebunden. „Das kann sich aber noch ändern. Aber zunächst müssen wir selbst Erfahrungswerte sammeln, erst dann können wir uns öffnen“, ist Bürgermeister Walter Wieseneder überzeugt. „Für uns als Gemeinden steht jetzt nicht der Einspargedanke im Vordergrund, sondern dass wir als Gemeinden mit Vorbildwirkung vorangehen, Photovoltaikanlagen auf unseren Gebäuden ausbauen wollen und Strom aus der Region in der Region nutzen wollen“, betont Petzenkirchens Bürgermeisterin Lisbeth Kern, die der EEG InRegion Nord als Obfrau voranstehen wird.

In Gresten will man Ende September starten

Gerade in der Gründungsphase ist auch die Erneuerbare Energiegemeinschaft Gresten. Vorerst sind dort die Marktgemeinde Gresten und die Fernwärme Gresten eingebunden. „Es gibt aber rund 24 Interessierte, die teilnehmen wollen. Deren Daten haben wir jetzt einmal gesammelt. Wir hoffen, das Projekt dann definitiv im September starten zu können“, sagt Grestens Bürgermeister Harald Gnadenberger. Das Ziel sei es, beim Strom-Ein- und -Verkauf rund drei bis vier Cent zu gewinnen, um damit die extern nötigen Abwicklungsleistungen bezahlen zu können. Dazu kommt die Ersparnis bei den Netzkosten.

Die genauen Preise wird der Vorstand festlegen, wobei man „marktnah“ agieren werde. „Uns geht es nicht nur um billigen Strom, sondern vor allem auch darum, dass wir den Ausbau erneuerbarer Energien bei uns weiter stärken und grünen Strom für die Region erzeugen und nutzen. Natürlich ist es aber auch Ziel, immer für beide Seiten - Produzenten und Abnehmer - interessant zu bleiben“, weiß Gnadenberger. Dies könne man aber relativ einfach steuern. Gäbe es in einer EEG zu wenig Produzenten, müsse man den Preis erhöhen, gibt es zu wenig Abnehmer, den Preis senken.

In Scheibbs denkt man an eine EEG im großen Stil

Vor allem auf Privatinitiative aufgesetzt ist die Erneuerbare Energiegemeinschaft Scheibbs, auch wenn die Stadtgemeinde in alle Schritte eng eingebunden ist. Die EEG Scheibbs hat sich zwar mit Obmann Harald Kirchberger und Stellvertreter Bernhard Sorgner bereits gegründet, aber noch nicht operativ geöffnet. „Unser Ziel war es von Anfang an, groß zu denken und als Verein quasi als Dachverein zu agieren, der in sich wieder zahlreiche interne Verrechnungskreise von lokalen EEGs, die über einen Trafo laufen, hat. Dadurch ergibt sich ein System, dass den Mitgliedern bestmögliche Preise garantiert und gleichzeitig Leute animiert, der EEG beizutreten“, erklärt Harald Kirchberger.

Als Partner hat sich die EEG Scheibbs die Freistädter Firma Neoom ins Boot geholt. Über sie soll die gesamte Abwicklung - von der Anmeldung bis zur Abrechnung - laufen. „Neoom ist einer der führenden Partner für Energiegemeinschaften in Österreich und denkt schon weiter, dort sucht man auch nach passenden variablen Speicherlösungen“, schildert Kirchberger, der gemeinsam mit Vertretern der Scheibbser Gemeinde und EEG sowie Vertretern der EEG Gresten und der noch nicht gegründeten EEG Lunz in der Vorwoche sich vor Ort vom Leistungsvermögen der Firma Neoom überzeugte. „Unser Ziel ist es, als Dachverein EEG Scheibbs das Gebiet der vier Umspannwerke Gresten, Wieselburg und Polzberg zu vereinen und auf lange Sicht hier Strom untereinander zu handeln. Je größer, umso besser. Die Vision reicht bis hin zu einer EEG-Karte, mit der man auch alle Zahlungen etwa bei E-Tankstellen in der Region durchführt und immer zu seinem bestmöglichen EEG-Preis tankt“, denkt Kirchberger schon voraus.

Das vorrangige Ziel ist es, jetzt aber die EEG ins Laufen zu bringen. Seit der Vorwoche hat man rechtlich und vertraglich alles so weit unter Dach und Fach. Nun soll es zur Umsetzung gehen, wobei für Kirchberger und Sorgner ein extrem transparentes System die Grundvoraussetzung ist.

Vertreter der EEG Scheibbs und Gemeindevertreter aus Scheibbs, Lunz und Gresten bei einem Lokalaugenschein bei der Firma Neoom in Freistadt am vergangenen Donnerstag, von links, vorne: Stadtrat Joseph Hofmarcher (Scheibbs), Michael Mayer, Gerald Lechner (beide Lunz); stehend: Norbert Mauler (Gresten), Harald Kirchberger, Stadtrat Hans Huber (beide Scheibbs), Engelbert Sollböck (Lunz) und Harald Buchebner (Gresten). Foto: EEG Scheibbs

Die Vertreter der Region bekamen beim Besuch bei der Firma Neoom auch einige Speichervarianten präsentiert. Foto: EEG Scheibbs

Im Entstehen oder zumindest Überlegungen

Im Entstehen ist auch eine Erneuerbare Energiegemeinschaft in der Gemeinde Gaming. „Unser Infoabend hat gezeigt, dass rund 20 Anlagenbetreiber Interesse zur Teilnahme haben. Aktuell werden noch einige finanz- und steuerrechtliche Fragen geklärt“, erklärt Amtsleiterin Martina Wutzl von der Marktgemeinde Gaming.

Vorerst nur erste Überlegungen in Richtung Erneuerbare Energiegemeinschaften gibt es etwa in den Gemeinden St. Anton/Jeßnitz und Wang. „Wir hatten heuer bereits einen Energieberater bei uns in der Gemeinde, mit dem wir die Ist-Situation analysiert haben. Weiters haben wir uns Dachflächen angesehen, auf denen wir noch PV-Anlagen installieren können. Um eine Erneuerbare Energiegemeinschaft zu gründen, müssen allerdings noch einige Infos dazu eingeholt und weitere Gespräche geführt werden“, erklärt Vizebürgermeister Markus Heigl gegenüber der NÖN.

Es gibt auch erste private Initiativen

Neben der öffentlichen Hand gibt es im Bezirk auch schon einige Private, die eine Erneuerbare Energiegemeinschaft andenken beziehungsweise auch angegangen sind. In Bodensdorf (Gemeinde Wieselburg-Land) gibt es eine solche private Initiative, an der nach aktuellem Infostand bis zu 50 Personen mitmachen wollen. Auch in Lunz am See plant die Familie Daurer (Besitzer des Zellerhofs), eine Energiegemeinschaft zu gründen.