Gresten stetzt auf mehr PV-Anlagen und weniger Licht

Gresten hat in Sachen alternativer Energiegewinnung wieder einen großen Schritt gesetzt. Nachdem im Vorjahr bereits die Aufbahrungshalle, das Feuerwehrhaus und das Gebäude der Trafik mit einer PV-Anlage ausgestattet wurde, zogen jetzt der Bauhof und die Kläranlage nach. Insgesamt flossen auf die Dächer der beiden Gebäude 78.000 Euro. „Damit kommen wir jetzt auf knapp 100 Kilowatt Peak Leistung, die wir aus all diesen Anlagen gewinnen können“, meint Bürgermeister Harald Gnadenberger. Weitere solcher PV-Projekte werden angedacht. „Dabei müssen wir aber noch einige Dinge abklären, denn bei manchen Gebäuden passen die Voraussetzungen einfach nicht“, so der Bürgermeister.

LED-Laternen werden astronomisch gesteuert

Abgeschlossen hat die Gemeinde hingegen bereits die Umrüstung auf LED-Laternen im Unteren Markt. „Hier haben wir jetzt 95 Prozent abgedeckt. Bei den restlichen Lampen ist eine Umstellung nicht möglich“, betont Gnadenberger. Um einen zusätzlichen Sparfaktor zu erzielen, wurden die Lampen mit einer astronomischen Uhr bestückt. Damit werden die Abschalt- und Einschaltzeiten weiter optimiert. Die Laternen schalten sich jetzt in der Früh zehn Minuten vor Sonnenaufgang ab und am Abend zum Sonnenuntergang wieder ein.

Zudem wird die Leistung der Lichter in der Nacht 50 Prozent gedrosselt. „Ein Testlauf, in gewissen Wohngebieten die Laternen zwischen 23 und 4 Uhr ganz abzuschalten, läuft auch“, sagt Gnadenberger, der sich neben einer Energieersparnis auch eine Sensibilisierung der Bürger erhofft. „Wir hoffen, dass wir damit das Bewusstsein schärfen und jeden Einzelnen zum Energiesparen motivieren können.“

