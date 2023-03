Im Sommer soll im Schloss Wolfpassing wieder Theater gespielt werden

„Wir haben ein bisschen geschwitzt, ob wir 2023 spielen können“, gesteht Christina Meister-Sedlinger, Intendantin des Theatersommers Schloss Wolfpassing. Denn Ende des Schuljahres übersiedelt die Volksschule Steinakirchen, die nun zwei Jahre im Schloss Wolfpassing beheimatet war, in das fertig umgebaute Schulgebäude nach Steinakirchen zurück. „Das bedeutet ab Juni monströse Übersiedelungsarbeiten, die natürlich genau mit der Probenarbeit und vor allem mit den Aufführungen zusammenfallen. Und zwischen hunderten Paletten lässt sich nun einmal nicht gut spielen“, schmunzelt Produktionsleiter Martin Sedlinger.

Aber alles konnte in kooperativen Gesprächen mit der Schuldirektorin, der Gemeinde und dem Bauhof geregelt werden. „Wir bedanken uns da ganz besonders bei Bürgermeister Fritz Salzer, der alle an einen Tisch geholt und sich selbst unglaublich für eine Lösung zur Abhaltung des Theatersommers 2023 eingesetzt hat“, ist das Ehepaar Meister-Sedlinger dankbar. „Es wäre sehr traurig gewesen, wenn wir bereits nach zwei Jahren pausieren hätten müssen. Das hätte dem jungen Theatersommer, der sich doch immer noch in der Etablierungsphase befindet, nicht gutgetan. Noch dazu laufen die Vorbereitungen ja bereits seit Herbst 2022“, sagt Sedlinger.

Jetzt steht zwischen dem definitiven „Ja, wir spielen“ nur noch das endgültige Okay des Wolfpassinger Gemeinderates. Der muss dem Theatersommer in seiner Sitzung am 22. März noch zustimmen. Aber das sollte eigentlich nur mehr Formsache sein, nachdem es bereits im Dezember einen positiven Grundsatzbeschluss gegeben hat. „Ich sage mal, dass es zu 99 Prozent fix ist, dass wir heuer im Sommer spielen. Die Terminfrage konnten wir mit der Schule und den Schlossbesitzern regeln und auch seitens der Sponsoren sowie des Landes gibt es die mündlichen Unterstützungs- beziehungsweise Förderzusagen“, erklärt Bürgermeister Fritz Salzer (ÖVP). Bis 22. März sollte auch da alles geklärt sein. „Es wäre wirklich schade gewesen, wenn wir heuer den Theatersommer nicht fortsetzen hätten können“, sagt Salzer.

Zweig-Lustspiel: „Volpone oder Geld macht sexy“

Es wird also gespielt und in Art und Inszenierung an das Vorjahr angeknüpft. „Das bunte, lustige, doch auch aktuell bissige mit viel Musik gespickte Stück hat die Leute begeistert – darum machen wir in dieser Tonart weiter“, erklärt Regisseur Daniel Pascal. Der Theaterdoyen aus Traun ist seit Beginn an der Seite des Leitungsteams und freut sich schon sehr auf die neue Saison. Auf Karl Schönherr (2019, noch im Schloss Neubruck), Hermann Bahr und Peter Turrini folgt heuer Stefan Zweig.

Das Lustspiel „Volpone oder Geld macht sexy“ ist eine schwarze Komödie, die an Witz, Bosheit, Aktualität und turbulenter Handlung kaum zu überbieten ist. „Situationskomik pur mit viel Musik“, verspricht Intendantin Christina Meister-Sedlinger.

Auf der Bühne stehen werden heuer Valerie Gruber, Lisa-Marie Bachlechner, Michael Hinterhauser, Christian Schiesser, Konrad Lusenberger samt Christina Meister-Sedlinger und Daniel Pascal. An der Seite des Schauspielensembles wieder das Musikerehepaar Christina Gaismeier und Christoph Rabl – die beiden komponieren auch heuer wieder alles selbst, exakt auf das Stück und die Handlung abgestimmt.

Premiere ist am Montag, 14. August, um 19.30 Uhr. Bis 30. August sind insgesamt neun weitere Vorstellungen geplant. Der Kartenvorverkauf startet am 1. April.

Infos: www.theatersommer-wolfpassing.at

