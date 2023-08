Wieselburgerin Katja Seitner wird neue NÖAAB-Landesgeschäftsführerin

„Ich freue mich und bedanke mich für das Vertrauen, das mir Christiane Teschl-Hofmeister und der NÖAAB-Vorstand entgegenbringen. Es ist eine große neue Herausforderung für mich, die ich aber nach reiflicher Überlegung gerne annehme“, betont Katja Seitner in einer ersten Stellungnahme gegenüber der NÖN. Sie wird mit 1. Oktober Markus Zauner als Landesgeschäftsführerin des NÖAAB nachfolgen. Zauner wechselt ja mit 1. September als Nachfolger von Bernhard Ebner in die Landesgeschäftsführung der ÖVP Niederösterreich.

Teschl-Hofmeister: „Werden unsere Teilorganisation weiter stärken“

„Nach nur wenigen Monaten abermals die NÖAAB-Landesgeschäftsführung neu besetzen zu müssen, war so natürlich nicht geplant. Der Grund, weshalb es geschieht, ist jedoch umso erfreulicher. Ich wünsche Matthias Zauner für seine neue Aufgabe als Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich alles erdenklich Gute und bedanke mich bei ihm für die eingeleitete organisatorische Neuaufstellung des NÖAAB. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Katja Seitner eine Persönlichkeit gewinnen konnten, die einerseits die Parteiorganisation sowie die Betriebsratsarbeit und andererseits das Land kennt und damit die besten Voraussetzungen mitbringt. Gemeinsam mit ihr und dem Team im NÖAAB-Büro werden wir unsere Teilorganisation weiter stärken“, freut sich NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister.

Die frisch ernnante Landesgeschäftsführerin Katja Seitner zu ihrer neuen Verantwortung: „In diesen herausfordernden Zeiten, in denen die Menschen auf eine starke Vertretung ihrer Interessen angewiesen sind, fühle ich eine tiefe Verpflichtung als Arbeitnehmervertreterin. Jede Position, die ich bisher innerhalb der Familie der Volkspartei Niederösterreich innehatte, habe ich mit Hingabe und Leidenschaft ausgefüllt – und das verspreche ich auch für diese neue Aufgabe.“

Nächster Schritt nach acht Jahren in der ÖVP-Bezirksgeschäftsführung

Die 50-jährige Wieselburgerin Katja Seitner ist seit 1. September 2015 Bezirksgeschäftsführerin der ÖVP in Scheibbs. Sie ist ausgebildete politische Verhaltenstechniktrainerin und Mediatorin und war vor ihrer Anstellung als Bezirksgeschäftsführerin und ihrer Babypause schon in mehreren Abteilungen der Landespartei beschäftigt. Seit zwei Jahren ist sie auch Betriebsratsvorsitzende in der ÖVP Niederösterreich. Mit 1. Oktober wird sie sowohl die Bezirksgeschäftsführung als auch den Betriebsratsvorsitz übergeben. „Mir ist auch in diesen Bereichen ein geordneter Übergang wichtig. Damit ist jetzt genug Zeit, sowohl auf Bezirksebene als auch innerparteilich diese Wechsel vorzubereiten“, sagt Seitner.

Anton Erber: „Freue mich für Katja.“

ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Anton Erber freut sich einerseits über den Karrieresprung seiner langjährigen Mitarbeiterin und engsten Vertrauten. Andererseits „schmerzt“ es ein wenig, weil „wir perfekt zusammengearbeitet und uns quasi blind vertraut haben. Jeder weiß, wie der andere tickt. Das macht natürlich vieles einfacher. Aber – wie ich schon zuletzt gesagt habe – man muss an das Gesamte denken. Für den NÖAAB ist Katja sicher die beste Lösung“, ist Erber überzeugt und freut sich, dass die Wieselburgerin als NÖAAB-Landesgeschäftsführerin zumindest aufgrund dieser Funktion im Bezirksparteivorstand bleiben wird.

Was die Nachfolge in der Bezirksgeschäftsführung betrifft, ist das „Rennen“ nun eröffnet. „Wir werden im engeren Kreis des Parteivorstands mal ausloten, wer passen könnte, wollen aber nichts überstürzen“, sagt Erber. Dennoch rechnet er mit einer Entscheidung in den nächsten Wochen. „Natürlich wäre ein nahtloser Übergang ideal, aber da muss man auch schauen, wie schnell die- oder derjenige verfügbar ist“, bekundet Erber.