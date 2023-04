Autorin Carrie Morawetz: „Malen kann dir sehr viel Frieden geben“

Carrie Morawetz begann vor fünf Jahren, als sie mit ihrer Tochter Fanni schwanger war, mit dem Malen. „Ich habe meine Aquarell-Bilder auf meinem Instagramaccount '@herzens.dame' geteilt und viele positive Rückmeldungen erhalten. So begann ich, Workshops zu veranstalten. Den ersten machte ich hochschwanger mit fünf Leuten in meinem früheren Wohnort Purkersdorf“, erzählt sie. 2019 war Morawetz Mitbegründerin des Start-ups „Craftzaloon”, das ebenfalls darauf abzielte, Frauen in ihrer „Me Time“ zu unterstützen. Nach der Auflösung des Start-ups verfolgte Morawetz diese Idee weiter. „Meine Vision ist es, Frauen dabei zu helfen, sich selber nahe zu sein und sich zu erlauben, Stille zu erleben. Malen kann dir sehr viel Frieden geben. Viele Studien belegen, dass analoges kreatives Arbeiten das Wohlbefinden fördert”, erklärt Morawetz.

Blumen als zentrales Motiv beim Malen

Im Webshop auf ihrer Homepage kann man nicht nur dem Podcast „Smootschie zum Mitnehmen“ lauschen und eine Kolumne über Selbstliebe, Achtsamkeit und das Leben lesen, sondern auch Produkte für Selbstliebe und Selbstfürsorge und Online-Kurse kaufen. Gemeinsam mit der holländischen Firma „Royal Talens“ entwickelte Morawetz, die mehrere Meditationsausbildungen absolviert hat, „Carrie’s Kreativbox mit Onlinekurs“. Das zentrale Motiv beim Malen sind Blumen. „Von Blumen kann man sehr viel mitnehmen. Sie wachsen, erblühen, haben viel Kraft und sind robust. Gleichzeitig sind sie zart und zerbrechlich“, erklärt Morawetz.

Entspannter Start in die Arbeitswoche

Der Großteil ihrer Kunden, zu denen auch Unternehmen gehören, kommt aus Deutschland. Vor zwei Jahren begann sie mit den „Monday rituals”, einem kostenlosen 15-minütigen Livestream für Mitarbeiter, der von den Firmen gesponsert wird. Der Livestream ist auf Instagram abrufbar und soll den Mitarbeitern helfen, mit Achtsamkeit sowie mit Gelassenheit und Kreativität in die Woche zu starten. „Stress ist kein guter Nährboden für gute Leistung, sondern Ruhe und Ordnung”, sagt Morawetz.

Buch erscheint im November

Auf Instagram hat Carrie Morawetz bereits über 5.000 Follower. Aufgrund des Erfolgs kamen Anfragen von Firmen, die ihre Produkte in den Malkursen präsentieren. Auch der deutsche EMF Verlag wurde auf Morawetz aufmerksam. „Ich schreibe nun ein Buch mit dem Titel 'Selfcare Watercolor – Kreative Momente für mich'. Das Buch erscheint im November und kann seit 12. April in allen Buchhandlungen sowie über Amazon vorbestellt werden“, sagt Morawetz, die zukünftig auch mehr mit österreichischen Firmen und Gemeinden zusammenarbeiten will.

