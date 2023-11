Lohnschere immer noch zu groß – Verteilaktion in Wieselburg

Noch immer klafft eine riesige Lohnschere zwischen Frauen und Männern. Frauen und Männer arbeiten 365 Tage im Jahr, Frauen bekommen im Jahr 2023 aber nur 303 Tage davon bezahlt. In Österreich war der Equal Pay Day heuer am vergangenen Dienstag, 31. Oktober. In Niederösterreich war dieser Tag aufgrund der Einkommensunterschiede innerhalb der Bundesländer bereits sogar am 29. Oktober – also zwei Tage früher. Den Rest des Jahres – immerhin noch 62 beziehungsweise in Niederösterreich 64 Tage – arbeiten Frauen „unbezahlt“, im Gegensatz zu Männern.

Unter dem Motto „Halbe Halbe“ gab es in Wieselburg der SPÖ-Bezirksfrauen eine Verteilaktion. Die zentralen Forderungen sind dabei Lohntransparenz, keine Kürzungen beim AMS, Verpflichtung zur geteilten Karenz und ein Rechtsanspruch auf einen ganztägigen gratis Kinderbildungsplatz ab dem ersten Lebensjahr.