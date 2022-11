BG/BRG Wieselburg: Auf nach Europa

Das BG/BRG Wieselburg beging vor den Herbstferien die ErasmusDays und feierte so die Sprachenvielfalt an der Schule. Bei einem Infostand inklusive Fotopoint konnten sich die Schülerinnen und Schüler über das „Erasmus+“-Angebot informieren – also Projekte und Auslandsaufenthalte in Europa, die aus EU-Mitteln gefördert werden.

Von diesem Programm profitiert im laufenden Schuljahr etwa die Spanisch-Schülerin Johanna Rotheneder aus Wieselburg. Sie wird das Sommersemester im Rahmen eines EU-geförderten Auslandssemesters an einer Partnerschule in La Unión (Murcia) verbringen. Die perfekte Gelegenheit, um ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen und wertvolle interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Bereichernd ist der grenzüberschreitende Austausch auch für ihre spanischen „Tauschschwestern“ Carolina und Paula, die seit September die 6. Klasse des BG/BRG Wieselburg besuchen.

Aber auch Lehrpersonen können im Rahmen von „Erasmus+“ Auslandserfahrung sammeln. So besuchte die Englisch- und Geschichtsprofessorin Christine Überlacker Anfang Oktober im Rahmen einer Fortbildung die EU-Institutionen in Brüssel. In Zukunft sollen Oberstufenschülerinnen und -schüler des BG/BRG Wieselburg die Möglichkeit einer Bildungsreise nach Brüssel bekommen.

