Wer schnell hilft, hilft doppelt. Unter diesem Motto stand die Hilfsaktion des NÖ Landesfeuerwehrverbandes unter der Federführung des Innenministeriums kurz vor Jahreswechsel für die Opfer der schweren Erdbeben in Kroatien. 82 Wohncontainer, Heizelemente und Strahler sowie 470 Feldbetten wurden in das vom Erdbeben am stärksten betroffene Gebiet rund um das Dorf Majske Poljane geliefert. Dort wurden rund 2.000 Gebäude zerstört oder unbewohnbar. Mehr als 600 Personen hatten plötzlich kein Dach mehr über den Kopf und schliefen in Zelten, Autos oder wurden in Turnsälen und Schulen untergebracht.

Mit dabei bei diesem Hilfseinsatz waren auch drei FF-Mitglieder aus Scheibbs: Kommandant Heinz-Gregor Ziegler, sein Stellvertreter Andreas Kurz und Philipp Pflügl, FF-Bezirkspressereferent. „Am Nachmittag des 30. Dezember kam der Einsatzbefehl vom NÖ Landesführungsstab. Drei Freiwillige wurden gesucht, die mit dem Wechselladerfahrzeug mit Tieflader nach Kroatien fahren sollten. Heinz, Andreas und ich haben uns schnell kurzgeschlossen und sind nach negativer Corona-Testung aufgebrochen, ohne zu wissen, wie lange der Hilfseinsatz dauern wird. Wir hatten uns auf drei bis vier Tage eingestellt“, schildert Pflügl im NÖN-Gespräch.

Zuerst ging es in die Belgier Kaserne nach Graz, wo die Wohncontainer auf die Fahrzeuge verladen wurden. Danach ging die Fahrt gestaffelt in drei Zügen weiter in das Erdbebengebiet nach Kroatien. „Wir luden unseren Container in Glina, rund 50 Kilometer südlich von Zagreb, ab und übergaben ihn dem Militär, das sich um die Auslieferung der provisorischen Unterkünfte kümmerte. Die Dankbarkeit der Menschen vor Ort war unglaublich. Sie haben unseren Konvois zugewunken, applaudiert und den Daumen nach oben gezeigt. Die Leute waren überglücklich. Viele von ihnen hatten trotz Kälte in Zelten geschlafen, da sie Angst vor Nachbeben hatten“, erzählt Pflügl.

Unmittelbar nach der Übergabe trat der Konvoi auch schon wieder die Heimreise an, um kein unnötiges Risiko einzugehen. „Kurz vor Mitternacht kamen wir in der Silvesternacht von unserem 32-stündigen Einsatz zurück. Das war ein Silvester, den wir sicher länger nicht vergessen werden“, schildert Philipp Pflügl.