Von Südtirol lernen

Im NOI-Techpark Südtirol in Bozen empfing CEO Hubert Hofer die Eisenstraße-Delegation, von links: Bürgermeister Franz Faschingleitner (Reinsberg), Claudia Schmid-Riegler und Marion Heim (Eisenstraße), Margaretha Bewersdorff (Wieselburg), Bettina Rehwald (Eisenstraße), Johann Stixenberger (Waidhofen), Georg Trimmel (Stadtmarketing Amstetten, Messe Wieselburg), Barbara Hangel (Petzenkirchen), Cornelia Engleder (Waidhofen), Josef Reisinger (Eisenstraße), Markus Felber (Fuchs Metalltechnik), Erika Pruckner (Wirtschaftskammer), Hildegard Ressl (Purgstall), Tourismus- und Standortberaterin Greti Ladurner, Bürgermeister Gerhard Lueger (Ybbsitz), NOI-CEO Hubert Hofer, Klaus Nagelhofer (Technopol Wieselburg), Eisenstraße-Obmann Werner Krammer, Margit Fuchsluger und Gudrun Hofbauer (Eisenstraße) sowie Gabriela Oelmann (Gresten). Oberalp-CEO Christoph Engl führte durch die Firmenzentrale und den neuen Salewa-Shop – und gab Einblicke in seine Management- und Markenüberlegungen. Direktor Thomas Mur begeisterte mit seiner Vision, die Messe Bozen zur nachhaltigsten Messe Italiens zu entwickeln. Innovationen im 3D-Druck und der 3D-Visualisierung standen beim Besuch im „InnoValley“ in Brixen im Mittelpunkt. Eisenstraße-Obmann Werner Krammer (2. von rechts) – am Bild mit Tourismusexpertin Greti Ladurner (rechts) – dankte den Gesprächspartnern mit Köstlichkeiten aus der BioRegion Eisenstraße.

