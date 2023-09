Wieselburg feiert 15 Jahre „Verwenden statt Verschwenden“

Sabine Rottenschlager, die Projektorganisatorin, und Bürgermeister Josef Leitner luden am Freitag, 8. September, zu einer kleinen Jubiläumsfeier mit Musik und Imbiss auf den Platz vor dem Haus der Zukunft ein. Bei schönstem Spätsommerwetter sind viele Wieselburgerinnen und Wieselburger dieser Einladung gefolgt.

Vor 15 Jahren wurde von der damaligen Umweltstadträtin Irene Weiß und der Sozialstadträtin Sabine Rottenschlager die Idee geboren, sich durch eine ressourcenschonende Initiative für die nachhaltige Verwendung von Lebensmitteln einzusetzen. Gemeinsam mit Bäckermeister Karl Neubacher, der die Aktion von Anfang an unterstützte, startete Wieselburg den Verkauf von Brot und Gebäck vom Vortag unter dem Namen „Verwenden statt Verschwenden“.

Heute wird die Initiative von vielen in Wieselburg ansässigen Großmärkten, aber auch von kleineren Unternehmen unterstützt, die Waren, deren Mindest-Haltbarkeitsdatum gerade vor dem Ablaufen ist oder die bereits abgelaufen sind, dem Projekt zur Verfügung stellen. Dadurch hat sich das Sortiment stark erweitert und reicht von Brot, Gebäck und Mehlspeisen über Obst, Gemüse, Joghurts, Süßigkeiten und Snacks bis hin zu Spielsachen, Kleidung, Geschirr, Büchern und manchmal sogar Kleinmöbeln, die von Privatpersonen gespendet werden. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass uns die Wieselburger Wirtschaftstreibenden sehr gut unterstützen, somit können wir unseren Kunden immer genug Waren anbieten“, freut sich Rottenschlager.

Das alles kann nur durch großes Engagement eines eingespielten Teams gelingen, das mittlerweile aus sechzehn ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern besteht, die in ihrer Freizeit die Logistik und den Verkauf bewerkstelligen.

Einkaufen kann übrigens jede und jeder, ganz unabhängig von den eigenen finanziellen Mitteln. Das Projekt erfreut sich auch nach 15 Jahren großer Beliebtheit, immer mehr Personen aus Wieselburg und Umgebung nehmen das Angebot in Anspruch und unterstützen so einen nachhaltigen Konsumgedanken und soziale Projekte, da das Geld aus dem Erlös ausschließlich für Sozialprojekte in der Region verwendet wird. Eingekauft werden kann jeden Dienstag und Freitag, von 14 bis 16 Uhr im Haus der Zukunft in der Manker Straße 5.