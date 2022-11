R Am Montag präsentierten Tourismuslandesrat Jochen Danninger und ecoplus-Alpin-Geschäftsführer Markus Redl das flexible Ticketsystem, das heuer in den Skigebieten des Landes NÖ zum Einsatz kommen wird – also auch am Ötscher und am Hochkar (siehe auch Landesteil Seite 46). „Wir setzen auf flexible Preise, auch im Sinne der Besucherlenkung: Wer früher bucht, zahlt weniger“, sagte Danninger bei der Pressekonferenz zum Wintertourismus in Niederösterreich.

Manche Betriebe haben sich dazu entschlossen, alle ihre Produkte im Bereich des Verbraucherpreis-Index zu erhöhen. Das heißt, egal ob Stunden-, Tages- oder Mehrtageskarte – alle werden über die gesamte Wintersaison entsprechend teurer. So kostet eine Erwachsenen-Tageskarte in Hinterstoder etwa 52 Euro, am Stuhleck 55 Euro. Wir haben uns zu einem anderen Weg entschlossen und werden die Preisgestaltung der Liftkarten flexibel machen“, erklärt Markus Redl. Damit will ecoplus Alpin die Auslastung vom ersten bis zum letzten Betriebstag verbessern und die Besuche in den traditionell weniger stark nachgefragten Zeiten erhöhen. „Unter der Woche wird es daher deutlich reduzierte Tageskarten für Erwachsene geben. Am Ötscher etwa ab 29 Euro, am Hochkar ab 30 Euro. Allerdings werden wir auch nach oben hin einen Deckel einziehen, damit Skifahren noch leistbar bleibt“, sagt Redl. Zudem soll es noch spezielle Familienangebote geben, die ab Dezember präsentiert werden.

Frühbucher-Rabatt und billigeres Online-Ticket

Gleichzeitig gibt es einen Frühbucher-Rabatt, wodurch die Tageskarte im Schnitt rund 33 Euro kosten wird. Durch die verstärkten Online-Buchung, – im Pandemie-Winter lag der Online-Buchungs-Anteil in den heimischen Skigebieten bei 90 Prozent, 2021/22 immerhin noch bei 50 Prozent – sei auch garantiert, dass die Qualität, der Komfort und die Sicherheit nicht zu kurz kommen. Denn „zahlenmäßig werden wir bestimmte Obergrenzen einführen, um nicht nur auf der Piste sondern auch bei der Anreise Staubildungen zu vermeiden“, s agt Redl. Die Online-Tickets werden zudem um 15 Prozent billiger sein als die aktuellen Tarife an den Liftkassen vor Ort. Der Online-Kartenvorverkauf in allen Skigebieten des Landes beginnt am 1. Dezember. Dann sind auch die aktuellen Tagespreise sichtbar.

Über 1 Million Euro alleine am Hochkar investiert

Bei der Beschneiung oder beim Betrieb der Aufstiegshilfen achtet man in der kommenden Wintersaison verstärkt auf die Energieeffizienz. Dazu hat ecoplus Alpin rund 2 Millionen Euro in die Anlagen investiert. Alleine am Hochkar hat man rund 700.000 Euro in die Erneuerung von 20 Schneekanonen vor allem im Bereich Draxlerloch investiert. „Die neuen Kanonen ersetzen die alten Schneelanzen. Sie sind nicht nur energiesparender – verbrauchen nur 12 statt 25 Kilowatt pro Stunde – auch flexibler einsetzbar. Denn die alten Lanzen konnten wir nicht schwenken, was gerade an windigen Tagen ein Problem darstellte“, weiß Karl Weber, operativer Geschäftsführer der Hochkar-Ötscher-Tourismus GmbH.

Neben den Schneekanonen hat man am Hochkar auch noch 370.000 Euro in den Mietkauf eines neuen Pistengeräts, 95.000 Euro in die Asphaltierung des oberen Parkplatzes und der Zufahrt beim Sporthaus/JUFA sowie 70.000 Euro in die Erneuerung des Tragseils bei der Hochkarbahn investiert. „Wir sind startklar für das Winteropening am 8. Dezember in unseren Skigebieten. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen“, weiß Weber.

Übrigens: Am 8. Dezember gibt es in allen NÖ-Skigebieten den „Kids Day“ – sprich für die ersten 3.000 Kinder und Jugendliche gibt es Gratis-Liftkarten (Online-Anmeldung ab 1. Dezember).

