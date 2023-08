Beim Badfest gingen die Wellen hoch

Jung und Alt amüsierten sich am vergangenen Wochenende bei Prachtwetter beim Badfest im Purgstaller Erlauftalbad. Schnuppertauchen, ein Spielprogramm für Kinder und Flutlichtbaden mit Wettrutschen waren die Highlights am Samstag. Am Sonntagvormittag durften sich die Gäste beim Frühschoppen mit dem „Bründler Blechhaufen“ mit Schnitzel und Grillspeisen laben. Am Nachmittag gingen beim Wettrutschen und Sautrog-Rennen in den verschiedenen Alterskategorien die Wogen hoch. Für die Sieger standen schöne Preise bereit.