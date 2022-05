Endlich wieder Flohmarkt in Wieselburg

Werbung

Einige Anläufe haben die Flohmarkt-Verantwortlichen der Wieselburger Lions Georg Roher (links) und Günther Hütl (rechts) gemeinsam mit Präsident Günther Leichtfried in den vergangenen Jahren unternommen. Doch stets machte Corona dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Am 28. und 29. Mai (jeweils ab 9 Uhr) ist es aber nun endlich soweit. Der 47. Erlauftaler Lions-Flohmarkt geht über die Bühne. Spenden dafür können ab Montagmittag (23. Mai) bis Mittwochabend in der Europahalle abgegeben werden.

Mehr Infos: www.wieselburg.lions.at

