Gemütliches Kriterium für Freunde des Radsports .

Zum Auftakt der Int. Erlauftaler Radsporttage am Freitagabend gingen am Messegelände in Wieselburg nicht nur die Elite- und Nachwuchssportler beim Radkriterium an den Start, sondern auch zahlreiche Freunde und Unterstützer des Radsports.