Erlebnisweg 30.000ster Gast im Mendlingtal

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Beim Empfang der 30.000sten Besucher: Bürgermeister Fritz Fahrnberger, Peter Huber (Mendlingtal), Gabriele Musil (Mendlingtal), Rudolf, Julia, Rudolf Jambrich, Oma Gabriele Haumer (alle aus Greinsfurth) und Tourismusobmann Franz Kupfer. Das Mendlingtal hat noch bis 31. Oktober geöffnet. Infos: . Foto: Georg Perschl

B ürgermeister Friedrich Fahrnberger und Tourismusobmann Franz Kupfer freuten sich am vergangenen Sonntag über den 30.000sten Besucher 2022 am Erlebnisweg in Mendlingtal in Göstling. In dieser Wandersaison war es die Familie Jambrich aus Greinsfurth aus der Stadtgemeinde Amstetten.