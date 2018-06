Die Erlebniswelt Mendlingtal in Göstling feierte am Sonntag ihr 20-jähriges Bestandsjubiläum.

Als Special Guest war Harry Prünster mit dabei und führte nicht nur durch den Frühschoppen mit der Gruppe „spielbeReith“, sondern wanderte am nachmittag gemeinsam mit Bürgermeister Fritz Fahrnberger und einer großen Schar an Gästen entlang der noch funktionierenden Holztriftanlage den 3,5 Kilometer langen Themenweg vom Schmiedegesellenhaus nach Hof. So wie im vergangenen Jahr 34.600 Mendlingtal-Besucher.