Alles dreht sich um Energie bei den Scheibbser Nachhaltigkeitstage

Die vierten Scheibbser Nachhaltigkeitstage widmet der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität heuer dem Thema „Zukunft der Energieversorgung“. Zum Start am Montag, 19. September, gibt es eine „Exkursion Wasserkraft“. Walter Albrecht gibt spannende Einblicke in das Kleinwasserkraftwerk Neubruck und den Fischaufstieg in der Jessnitz (17 Uhr). Um 19 Uhr wird die neue Wasserkraftwerksanlage Brandstatt besichtigt. Christian Strohmayr (EVN) erklärt die Funktionsweise, Leistung und den Betrieb der Anlage.

Am 20. September führt der Obmann der Fernwärmegenossenschaft Scheibbs Martin Henikl eine Exkursion zum Heizwerk im Burgerhofwald an (17 Uhr). Danach gibt es einen Vortrag zum Thema „Heizenergie & Holzverstromung“, bei dem es um den aktuellen Stand des Fernwärmenetzes und Perspektiven über die Weiterentwicklung geht. Um 19 Uhr geht es im Heizwerk mit dem Vortrag „Raus aus Öl & Gas“ mit Rosemarie Wurm von der Energieberatung NÖ weiter.

Am 21. September folgt um 19 Uhr im kultur.portal ein Vortrag zum Thema Photovoltaik und Sonnenstrom. Manfred Brustmann erklärt, wie man eine PV-Anlage effizient nutzt, und welche Stromkostenersparnis durch Sonnenstrom erzielt werden kann. Den Abschluss machen am 22. September Regina Wimmer (eZn Energie Zukunft NÖ) und Harald Kirchberger um 19 Uhr im Rathaus mit ihrem Vortrag „Energiegemeinschaften für Scheibbs“.

Zusätzlich gibt es am 21. und 22. September jeweils von 16 bis 20 Uhr in der Gamingerstraße 3 das Reparatur-Café, bei dem Hubert Guger und Martin Hofmacher bei der Reparatur von kaputten Dingen wie Elektrogeräten, Stoffwaren oder Werkzeugen unterstützen.

