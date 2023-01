Scheibbser Feuerwehr hilft der Gemeinde, Geld zu sparen

Werbung

Erneuern statt neu kaufen – so lautet das Motto der Freiwilligen Feuerwehr Scheibbs für ihr Tanklöschfahrzeug. Denn eigentlich hätte Kommandant Heinz-Gregor Ziegler im Dezember zum Bürgermeister gehen können und ihm mitteilen, dass die Feuerwehr ein neues Auto bestellt. Denn nach 25 Jahren steht der FF ein neues Auto zu und es obliegt der Gemeinde, dieses mit Unterstützung des Landes und des Feuerwehrverbandes zu finanzieren. Die Kosten eines neuen Tanklöschfahrzeuges belaufen sich aktuell auf rund 650.000 Euro, rund 300.000 Euro würden dabei für die Gemeinde anfallen.

Doch Heinz-Gregor Ziegler und sein Team mit Norbert Loschko, Gerald Kern, Mario Gugler, Rudolf Ebner, Christoph Hösel, Hannes Sulzberger und Peter Murban an der Spitze hatten eine andere Idee. „Unser aktuelles Fahrzeug ist fahrzeugtechnisch noch völlig in Ordnung. Daher haben wir uns entschieden, den Aufbau rundum zu erneuern. Da sich in den letzten 25 Jahren auch das Feuerwehrwesen weiterentwickelt und sich manche Einsatztaktiken geändert haben, werden teilweise auch alte Geräte getauscht und einsatztechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Außerdem wird auch die Pumpe zerlegt und gewartet“, erklärt Heinz-Gregor Ziegler.

Aktuell schätzt man bei der FF Scheibbs die Kosten für das „Refreshen“ des Fahrzeuges auf rund 100.000 bis 130.000 Euro. Das erneuerte Fahrzeug sollte dann wieder, sofern es motortechnisch keine Probleme gibt, noch mindestens zehn bis fünfzehn Jahre wieder im Einsatz sein.

„Der Umbau wird rund acht bis zehn Wochen dauern. Ende März soll das refreshte Fahrzeug wieder im Einsatz sein. Bis dahin bekommen wir ein Ersatzfahrzeug vom NÖ Landesfeuerwehrverband, damit die Einsatzbereitschaft vollständig gewahrt bleibt“, erklärt FF-Pressesprecher Philipp Pflügl.

