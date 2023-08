Bezirk Scheibbs: Gute Erträge und hoffen auf goldenen Herbst

Franz Reisinger ist Bauer in Berging in Wieselburg-Land. 40 Kühe stehen in seinem Stall. Das Futter für seine Tiere wächst rund um seinen Hof. Während der Mais noch auf dem Feld steht, ist das Getreide schon eingefahren. „Generell ist die Ernte heuer leicht unter dem Durchschnitt, aber unsere Böden sind gut“, sagt er und zeigt auf sein Maisfeld, das sich prächtig entwickelt. „Da gibt es heuer sehr viele regionale Unterschiede. Denn es macht da gleich einen Unterschied, ob hier oder dort mal ein Gewitter niedergegangen ist. Der Mais kann 300 Meter weiter weg schon viel niedriger sein.“

Mit diesen Unterschieden müssen die Landwirte aufgrund des Klimawandels umgehen lernen. Generell ist der Bauer aus Leidenschaft mit seinen Erträgen zufrieden. Auch seine Kosten halten sich im Zaum: „Meine Maschinen sind zum Glück alle in Ordnung. Eine Neuanschaffung ist derzeit nicht notwendig und auf dem Dach habe ich eine PV-Anlage montiert, das hilft zusätzlich beim Stromsparen.“

Gute Erträge, aber Manko bei Qualität

Der weitaus größte Teil der landwirtschaftlichen Flächen im Bezirk sind Grünland. Zudem wird Getreide, Mais und Soja angebaut. Die Maisfläche ist mit2.680 Hektar Anbaufläche beinahe so groß wie die gesamte Getreidefläche (2.704 Hektar). Sojabohnen sind mit über 500 Hektar nach Mais, Feldfutter, Weizen und Wintergerste die größte alternative Frucht. Nur einige wenige Landwirte setzen auf Gemüse und Kürbis.

Mittlerweile ist die Getreideernte ist bereits vollends eingefahren „Der Ertrag war heuer gut und leicht überdurchschnittlich. Das einzige Manko ist die Qualität beim Weizen. Schuld darin ist die Witterung im Sommer. Da der Weizen aber nur als Futterweizen verwendet wird, ist das für die Landwirte im Bezirk nicht problematisch“, fasst es der Kammerobmann der Bezriksbauernkammer Scheibbs, Franz Rafetzeder, zusammen.

Später als sonst, nämlich erst Anfang Mai, wurde heuer der Weizen aufgrund des kühlen Frühlings angebaut. „Demnach ist auch seine Entwicklung später. Nach dem für die Pflanze so notwendigen Regen der vergangenen Woche braucht es jetzt aber in den kommenden Wochen warme Temperaturen, damit der Ertrag heuer stimmt“, weiß Rafetzeder.

In der regionalen Landwirtschaft wird der Klimawandel immer mehr spürbar. „Wir stellen fest, dass es im Durchschnitt etwas wärmer wird, was aber wiederum dem Anbau von Soja sehr zugute kommt. Das wäre vor 20 Jahren bei uns noch nicht möglich gewesen“, meint Rafetzeder. Deshalb setzen die Landwirte im Bezirk auch immer mehr auf diese Pflanzensorte. Wohl auch deshalb, weil es ein Trendprodukt ist. Auch für Zuckerrüben ist das Klima in der Region besonders gut geeignet.

Mit genügend Wasser von oben ist der Bezirk bislang noch gesegnet. „Eine Bewässerung brauchen im Bezirk nur die Landwirte, die auf Gemüseanbau setzen. Die gute Bodenbeschaffenheit und die optimale Bodennutzung sind hier das A und O. Früher wurden als Sommergetreide Hafer und Gerste angebaut, das ist nun komplett vorbei. Jetzt setzt man ausschließlich auf Wintergetreide, denn dieses hat viel länger Zeit zu wachsen und bringt dadurch natürlich für den Landwirt mehr Ertrag.“

Einen leicht unterdurchschnittlichen Ertrag verzeichnen die Bauern in der Region rund um Randegg bei der Ernte von Grünland. War der erste Schnitt zwar sehr ergiebig, hat dann das Wetter danach das Wachstum negativ beeinflusst.

Zurück auf das Maisfeld von Bauer Franz Reisinger in Berging. Gemeinsam mit Franz Rafetzeder begutachtet er das Wachstum der Pflanzen. „Jetzt hoffen wir auf einen warmen August und September, dann gibt es eine gute Ernte“, sind sich beide einig.