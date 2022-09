Steinakirchen: Altes Rathaus wird Bildungsort

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Alte Rathaus in Steinakirchen wurde durch die Marktgemeinde mit viel Liebe renoviert und als Zentrum für Bildung und Wissensvermittlung positioniert.

Gleichzeitig fand in den vergangenen Monaten in der gesamten Region Eisenstraße NÖ eine Kräuterheilwissenserhebung unter der Leitung von Karin Buchart statt. Beide Ergebnisse, das revitalisierte Bauwerk und das erhobene Kräuterwissen, werden am Donnerstag, 15. September, ab 19 Uhr erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. „Wir freuen uns, dass das Alte Rathaus seine ursprüngliche Bestimmung als Ort der Wissensvermittlung wieder erfüllen kann. Das Gebäude wurde schon 1683, damals im Besitz der Pfarre, als Schulstandort urkundlich erwähnt“, berichtet Bürgermeister Wolfgang Pöhacker.

„Wir freuen uns, dass das Alte Rathaus seine ursprüngliche Bestimmung als Ort der Wissensvermittlung wieder erfüllen kann.“

Bürgermeister Wolfgang Pöhacker

Bei der Eröffnung am 15. September wird Karin Buchart, Gründungsmitglied des Europäischen Institutes für Angewandte Pflanzenheilkunde, im Alten Rathaus die ersten Ergebnisse der regionalen Kräuterheilwissenserhebung vorstellen. Der Eintritt ist frei. Buchart ist eine Koryphäe im Bereich der heimischen Heilkräuter.

In Zukunft werden im historischen Gebäude unter anderem Seminare rund um das Thema Kräuter und altes Heilwissen in Zusammenarbeit mit Monika Vesely vom Kräuter.Kraft.Werk angeboten. Die Räumlichkeiten können auch gemietet werden. Nähere Infos im Gemeindeamt.

