Im neuen Büro im Haus der Wildnis in Lunz am See begrüßen ab 23. Mai die Tourismusexpertinnen Marion Koberer, Martina Hinterreither, Katharina Fallmann und Katharina Esletzbichler die Gäste. Hausherrin Ramona Schmid (links) und Geschäftsführer Christoph Leditznig hießen das Team herzlich willkommnen.

Ybbstaler Alpen, Ybbstaler Alpen