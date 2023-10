Ein Hoch dem Hafnerhandwerk

Der Freitag war ein Freudentag für Wieselburg und für die Familie Bicker. Entsprechend groß war der Aufmarsch an Ehren- und Festgästen am „Tag des Kachelofens“ im neuen Hafnerhotel direkt bei der Stadteinfahrt von Wieselburg. „Wieselburg ist nun auch eine Hafnerstadt“, betonte Bürgermeister Josef Leitner und richtete ein „herzliches Dankeschön“ an die Familie Bicker, die mit dieser Investition und diesem „Eyecatcher“ nicht nur den Fortbestand der Firma Nemecek Ofenbau gesichert hat, sondern „die Stadt Wieselburg noch weiter aufgewertet hat“. Lob für die Innovationskraft der Firma Hafnertec und die Familie Bicker kam auch von Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker sowie von LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, der sich als Fan von Heizen mit Holz „outete“. Als Vorreiter der Hafnerbranche bezeichneten auch Robert Salvata und Thomas Schiffert die Präsidenten des europäischen und des österreichischen Hafnerverbandes, die Firma Hafnertec, und gratulierten Seniorchef Leopold und Juniorchef Markus Bicker zu diesem nächsten mutigen und zugleich herausragenden Schritt.

Nach nur knapp 14 Monaten Bauzeit gingen Hafnerbar und Hafnerhotel heuer im Frühjahr in Betrieb – und das in einer Zeit, „in der es am Bau nicht turbulenter hätte zugehen können“, wie Markus Bicker schon wieder mit einem Lächeln auf diese Monate zurückblicken konnte. Er bedankte sich einerseits bei allen ausführenden Firmen, die zum Gelingen dieses Projekts und zum Einhalten des Zeitplans beigetragen haben – „das ist ein Beweis der unglaublichen Qualität des Handwerks hier im Mostviertel“ – und genauso bei den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma Hafnertec. „Danke, ihr seid die zielstrebigsten, einsatzfreudigsten, engagiertesten und herausragendsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es gibt“, lobte Markus Bicker.

Bischof Alois Schwarz segnete das Gebäude

Den abschließenden Höhepunkt des von Hans Luger moderierten Festaktes im Seminarraum des Hafnerhotels bildete die Segnung des Hotels, die Diözesanbischof Alois Schwarz gemeinsam mit Pfarrer Dechant Daniel Kostrzycki vornahm. Danach führten Leopold und Markus Bicker die Ehrengäste persönlich durch die neuen Schauräume von Nemecek Ofenbau, wo Christoph Bicker als Geschäftsführer agiert, sowie durch verschiedene Hotelzimmer und Suiten, wo es an diesem Freitag auch erlesene Weine aus Österreich, Südtirol und Bordeaux zu verkosten gab, bis rauf zur Hafnerbar. Dort wartete Geschäftsführer Roman Bolschetz mit seinem 18-köpfigen Team schon auf die Gäste, um sie kulinarisch zu verwöhnen.

Unter den Ehrengästen waren unter anderem auch EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber, Nationalratsabgeordneter Alois Schroll, die Bürgermeister Karl Gerstl, Walter Wieseneder und Ulrike Schachner, BH-Stellvertreter Manuel Höfer, WK-Bezirksstellenleiter Augustin Reichenvater, Wirtschaftsstadtrat Josef Lechner, Christine Dünwald-Specht, Reinhard Punz und Robert Feichtegger vom Roten Kreuz – das Rote Kreuz Wieselburg ist ja im Gebäudekomplex einquartiert –, Polizei-Inspektionskommandant Günther Feichtegger, FF-Kommandant Thomas Hofmarcher, Notarin Nina Ofner sowie die Vorbesitzer Helene und Kurt Nemecek.