Mit zahlreichen Neuerungen macht das Hochkar ab diesem Sommer die herrliche Almlandschaft für Familien mit Kindern zum Abenteuer. Gemeinsam mit Hochkar Fredl (Bild), dem neuen Maskottchen, können die Kinder viel Spannendes erleben und entdecken.

Am Eröffnungswochenende von 26. Juni bis 1. Juli fahren alle Kinder bis Jahrgang 2003 in Begleitung ihrer Eltern gratis mit der Hochkarbahn. Jedes Kind erhält zudem bei der Liftkassa einen kostenlosen Almerlebnispass, der den Weg zu verschiedenen Stationen der Erlebniswanderung weist. Gleich in der Nähe der Vierersesselbahn Hochkarbahn befindet sich der neue Almspielplatz. Nach einer kurzen Wanderung gelangt man außerdem zum neuen „Bergmandl“ Klettersteig.

Offizielle Eröffnung am 29. Juni

Die offizielle Eröffnung des Almerlebnisraumes Hochkar findet am 29. Juni um 14 Uhr bei der Talstation statt. Sommerbetriebszeiten Hochkarbahn: Dienstag bis Sonntag, 9 bis 16 Uhr.