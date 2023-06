Kugeln rollen in Lunz

Seit vergangenem Freitag macht eine zweite Boule-Bahn den Generationentreffpunkt in Lunz komplett. Zur Eröffnung hatte Initiator und Umweltgemeinderat Eduard Leichtfried eine ganz besondere Idee: „Wenn wir schon eine neue Boule-Bahn haben, dann wollen wir sie nicht einfach so in Betrieb nehmen, indem wir ein Band durchschneiden, sondern wir wollen die Bahn von Beginn an sinnvoll nutzen.“

So kamen die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Lunz am Freitagvormittag im Rahmen ihres Turnunterrichts in den Genuss einer Trainerstunde auf der neuen Boule-Bahn. Von den beiden Trainern Hans Pumhösl und Pierre Paionni erhielten die motivierten Jugendlichen dabei einige hilfreiche Tipps und Tricks, wobei sich einige der Schülerinnen und Schüler als wahre Talente des Präzisionssports entpuppten.

„Ich freue mich, dass es so gut ankommt. Die Anlage ist mittlerweile zu einem richtigen Treffpunkt geworden, wo jeden Tag trainiert wird“, zeigt sich Eduard Leichtried erfreut über die Erweiterung und aktive Nutzung der Boule-Anlage.